Duży pożar hali z makulaturą w Gdyni. "Kłęby dymu widoczne z Gdańska"

oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 19:36
Duży pożar hali z makulaturą w Gdyni. "Kłęby dymu widoczne z Gdańska"
Około 30 zastępów straży pożarnej walczy z rozwiniętym pożarem hali magazynowej przy ul. Północnej w Gdyni. Ogień objął zgromadzoną wewnątrz makulaturę i przeniósł się na zaparkowane na zewnątrz pojazdy. Według wstępnych informacji nikt nie odniósł obrażeń.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godz. 16.30. Po przybyciu pierwszych jednostek na miejsce stwierdzono, że pożar jest już w fazie rozwiniętej. Ze względu na skalę zagrożenia kierujący działaniami zadysponował dodatkowe siły i środki.

Oficer prasowy gdyńskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Przybyłowicz powiedział, że w hali o wymiarach 100 na 50 metrów znajdowała się sprasowana makulatura.

Pożar wyszedł na zewnątrz obiektu i objął co najmniej pięć pojazdów służbowych zaparkowanych bezpośrednio przy magazynie – dodał strażak.

Kłęby dymu widoczne z Gdańska

Obecnie działania koncentrują się na opanowaniu ognia oraz ochronie sąsiednich budynków przed rozprzestrzenieniem się pożaru. Na miejscu pracuje około 30 zastępów PSP.

Strażacy potwierdzają, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak podaje Radio Gdańsk "kłęby dymu widoczne są m.in. z plaży w gdańskim Brzeźnie".

Źródło PAP
Powiązane
Pożar został szybko opanowany, niestety dwóch osób nie udało się uratować
Pożar przy budowie elektrowni jądrowej. Policja nie wyklucza celowego podpalenia
iran 2026 Masud Pezeszkian Liban Izrael rozejm z Iranem
Iran grozi zerwaniem rozejmu. "Natychmiast ugaście pożar"
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
"Sortownia"
Polski serial podbił streaming i telewizję. Finałowy odcinek
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Mocny serial nie budzi żadnych zastrzeżeń
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
