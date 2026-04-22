Duży pożar hali z makulaturą w Gdyni. "Kłęby dymu widoczne z Gdańska"

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godz. 16.30. Po przybyciu pierwszych jednostek na miejsce stwierdzono, że pożar jest już w fazie rozwiniętej. Ze względu na skalę zagrożenia kierujący działaniami zadysponował dodatkowe siły i środki.

Oficer prasowy gdyńskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Przybyłowicz powiedział, że w hali o wymiarach 100 na 50 metrów znajdowała się sprasowana makulatura.

Pożar wyszedł na zewnątrz obiektu i objął co najmniej pięć pojazdów służbowych zaparkowanych bezpośrednio przy magazynie – dodał strażak.

Kłęby dymu widoczne z Gdańska

Obecnie działania koncentrują się na opanowaniu ognia oraz ochronie sąsiednich budynków przed rozprzestrzenieniem się pożaru. Na miejscu pracuje około 30 zastępów PSP.

Strażacy potwierdzają, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak podaje Radio Gdańsk "kłęby dymu widoczne są m.in. z plaży w gdańskim Brzeźnie".