Sejm odrzucił wnioskek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Wniosek złożyli posłowie PiS.
Wotum nieufności dla Kierwińskiego. Sejm zdecydował
Za odwołaniem ministra Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciw było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Jak głosowały ugrupowania?
Za wyrażeniem wotum zagłosowało 202 posłów, w tym wszyscy głosujący posłowie PiS i Konfederacji, a także wszyscy głosujący członkowie kół Demokracji, Razem, Konfederacji Korony Polskiej i czterej posłowie niezrzeszeni.
Przeciw wotum nieufności było 232 posłów koalicji - 150 z KO, 30 z PSL-TD, 21 z Lewicy, 13 z Polski2050, 15 z Centrum i trzech posłów niezrzeszonych.
Zgodnie z art. 159 konstytucji prezydent odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.
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Źródło dziennik.pl
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Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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