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Wotum nieufności dla Kierwińskiego. Sejm zdecydował

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:10
[aktualizacja dzisiaj, 15:35]
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Marcin Kierwiński
Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego/PAP
Sejm odrzucił wnioskek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Wniosek złożyli posłowie PiS.

Wotum nieufności dla Kierwińskiego. Sejm zdecydował

Za odwołaniem ministra Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciw było 232, a  jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

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Jak głosowały ugrupowania?

Za wyrażeniem wotum zagłosowało 202 posłów, w tym wszyscy głosujący posłowie PiS i Konfederacji, a także wszyscy głosujący członkowie kół Demokracji, Razem, Konfederacji Korony Polskiej i czterej posłowie niezrzeszeni.

Przeciw wotum nieufności było 232 posłów koalicji - 150 z KO, 30 z PSL-TD, 21 z Lewicy, 13 z Polski2050, 15 z Centrum i trzech posłów niezrzeszonych.

Zgodnie z art. 159 konstytucji prezydent odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Marcin Kierwińskiwotum nieufnościszef MSWiA
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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