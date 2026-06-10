Wotum nieufności dla Kierwińskiego. Sejm zdecydował

Za odwołaniem ministra Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciw było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jak głosowały ugrupowania?

Za wyrażeniem wotum zagłosowało 202 posłów, w tym wszyscy głosujący posłowie PiS i Konfederacji, a także wszyscy głosujący członkowie kół Demokracji, Razem, Konfederacji Korony Polskiej i czterej posłowie niezrzeszeni.

Przeciw wotum nieufności było 232 posłów koalicji - 150 z KO, 30 z PSL-TD, 21 z Lewicy, 13 z Polski2050, 15 z Centrum i trzech posłów niezrzeszonych.

Zgodnie z art. 159 konstytucji prezydent odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.