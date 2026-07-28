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Jak zostać honorowym dawcą krwi? Zobacz, co daje ten tytuł

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
58 minut temu
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dawca krwi
Jak zostać honorowym dawcą krwi? Zobacz, co daje ten tytuł/ShutterStock
Oddajesz krew? Możesz zdobyć tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi". Zobacz, ile płynu musisz oddać, gdzie złożyć wniosek i jakie przywileje czekają na Ciebie w aptekach, przychodniach oraz komunikacji miejskiej.

Regularnie dzielisz się życiodajnym płynem? Państwo docenia Twoje zaangażowanie. Jeśli przekroczysz określony limit oddanej krwi, możesz ubiegać się o oficjalny tytuł i odznakę "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi". Aby zdobyć odznakę, musisz osiągnąć konkretny próg donacji. Zasady różnią się w zależności od płci:

  • Kobiety uzyskują ten przywilej, gdy oddadzą co najmniej 5 litrów krwi (lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników).
  • Mężczyźni muszą oddać co najmniej 6 litrów krwi (lub równowartość w innych składnikach).

Prawo precyzyjnie przelicza poszczególne składniki. Przykładowo, 1 litr oddanej krwi pełnej to równowartość 3 litrów osocza lub dwóch donacji krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora.

Cała procedura przyznawania tytułu jest całkowicie bezpłatna. Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie, zaraz po tym, jak osiągniesz wymagany litraż.

Co dokładnie musisz zrobić?

Zdobądź w swoim centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oficjalne zaświadczenie, które potwierdza ilość oddanej krwi. Wypełnij pisemny wniosek. Złóż komplet dokumentów osobiście lub wyślij go pocztą. Swoje papiery możesz dostarczyć do trzech różnych miejsc:

  • Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK).
  • Stowarzyszenia lub klubu honorowych dawców krwi.
  • Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Czas oczekiwania na odznakę zależy od tego, jak szybko działa konkretny Oddział Okręgowy PCK, któremu podlega Twoje centrum krwiodawstwa.

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Omijaj kolejki i korzystaj ze zniżek

Legitymacja "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" to nie tylko pamiątka, ale też bardzo konkretne korzyści na co dzień. Posiadając ten dokument, zyskujesz prawo do:

  • Korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (lekarz powinien przyjąć Cię w dniu zgłoszenia).
  • Obsługi bez kolejki we wszystkich aptekach.
  • Bezpłatnego zaopatrywania się w leki refundowane oraz preparaty wspierające dawców (np. żelazo, kwas foliowy, witaminy) – obowiązuje tu limit finansowania, a Ty musisz pokazać receptę i legitymację dawcy.

Na tym nie koniec. Wielu zasłużonych dawców jeździ komunikacją miejską za darmo lub ze sporą zniżką. Pamiętaj jednak, że o ulgach transportowych decyduje uchwałą lokalna rada miasta, dlatego musisz sprawdzić obowiązujące zasady w swoim urzędzie lub u przewoźnika. Ponadto wybrane punkty handlowe i usługowe dobrowolnie oferują dawcom specjalne rabaty.

Jeśli oddajesz krew dalej, system przewiduje dla Ciebie kolejne awanse. Wyższe stopnie odznaki otrzymasz po przekroczeniu 10 i 15 litrów w przypadku kobiet oraz 12 i 18 litrów w przypadku mężczyzn. Warto pamiętać, że każdy (nawet początkujący) Honorowy Dawca Krwi w dniu donacji ma zagwarantowany płatny dzień wolny od pracy, zwrot kosztów dojazdu do punktu pobrań oraz pożywny posiłek regeneracyjny.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zniżkihonorowy dawca krwi
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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