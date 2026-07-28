Prof. Antoni Dudek: Tusk "dostał tlen" od Kaczyńskiego i może sobie teraz drwić z PiS-u

Komitet Polityczny PiS ma we wtorek o godz. 17 zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS, założą oni klub parlamentarny.

Morawiecki o "intrygantach z PiS"

Politycy związani z Mateuszem Morawieckim podkreślają, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzą, że to "intryganci" chcą "wypchnąć" ich z PiS.

Prof. Antoni Dudek o "wbijaniu klina" między PiS a Morawieckiego

Politolog i historyk prof. Antoni Dudek powiedział w "Faktach po faktach" w TVN24, że celem koalicji rządowej powinno być teraz "wbijanie klina" między PiS a członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. "To prezes Kaczyński w zupełnie niezrozumiały sposób dał tlen premierowi Tuskowi, który teraz może sobie drwić z PiS-u i tego, co się tam dzieje" - podkreślił prof. Dudek. Zastrzegł, że jednak sprawa afery szpitalnej zaczyna wracać i w związku z tym "ten oddech dla premiera Tuska był bardzo krótkotrwały". "Na miejscu premiera Tuska trzymałbym kciuki, żeby koniecznie grupa Morawieckiego zgłosiła swojego kandydata na wicemarszałka, bo wtedy koalicja rządowa wybierze jego, a nie posła Ociepę i będzie to dodatkowy konflikt pomiędzy dotychczasowymi stronami, bo ludzie PiS-u będą oskarżać Morawieckiego, że już dostał nagrodę od Tuska, bo dostał wicemarszałka" - mówił prof. Antoni Dudek w TVN24.

Prof. Antoni Dudek o pogłębianiu sporu w PiS

Zapytany o to, co wydarzy się po wyrzuceniu z PiS członków stowarzyszenia Morawieckiego, prof. Antoni Dudek zwrócił uwagę, że jeśli ci zdecydują się zgłosić swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu, "będzie to pogłębienie tego sporu". "Na miejscu premiera Tuska trzymałbym kciuki, żeby koniecznie grupa Morawieckiego zgłosiła swojego kandydata na wicemarszałka, bo wtedy koalicja rządowa wybierze jego, a nie posła Ociepę i będzie to dodatkowy konflikt pomiędzy dotychczasowymi stronami, bo ludzie PiS-u będą oskarżać Morawieckiego, że już dostał nagrodę od Tuska, bo dostał wicemarszałka" - mówił w "Faktach po Faktach" historyk i politolog.