Zmiana układu sił na prawicy. Sukces Morawieckiego, ogromny spadek PiS

Sondaż IBRiS, przeprowadzony w dniach 24-25 lipca, uwzględnił hipotetyczne ugrupowanie Morawieckiego.

Duże poparcie KO

Według badania na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30,1 proc. respondentów, czyli o 1 pkt proc. więcej niż na początku lipca.

Ogromny spadek PiS

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,3 proc. (spadek o blisko 6 pkt proc. w porównaniu do początku lipca). Wypada zwrócić uwagę, że to pierwszy sondaż od dawna – patrząc przez pryzmat wszystkich sondażowni, nie tylko IBRiS – w którym PiS notuje poparcie poniżej 20 proc.

Trzecie miejsce w badaniu zajęłaby Konfederacja z poparciem 12,3 proc. (spadek o 1 pkt proc.); kolejne - Konfederacja Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna, na którą chciałoby zagłosować 10,9 proc. badanych (spadek o 0,1 pkt proc.).

Sukces Morawieckiego

Dalej uplasowałoby się ugrupowanie Morawieckiego Rozwój Plus, które - jak wynika z badania – mogłoby liczyć na 7,4 proc. głosów. To niewątpliwy sukces i dużo więcej niż dawali Morawieckiemu politolodzy oraz publicyści. Zdaniem wielu były pisowski premier mógłby bowiem w ramach własnej partii liczyć na poparcie rzędu 3-4 proc., a na pewno nie przekroczyć 7 proc. Tymczasem nowy sondaż pokazuje, że to – przynajmniej teoretycznie – możliwe.

Powyżej progu wyborczego znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, którą wskazało w sondażu 7 proc. respondentów (spadek o 1,4 pkt proc.).

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. PSL uzyskałoby 2,8 proc. głosów (spadek o 1,1 pkt proc.); Razem – 1,6 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.), a Polska 2050 – 0,5 proc.

10,1 proc. respondentów nie zdecydowało, na kogo oddałoby swój głos.

Frekwencja wyniosłaby 51,4 proc. (na początku lipca deklarowana frekwencja wynosiła 60,4 proc.).

Zmiana układu sił na prawicy

Autorzy badania zwracają uwagę, że mimo pojawienia się Rozwoju Plus łączne poparcie ugrupowań prawicowych pozostaje zbliżone do notowanego na początku lipca. Jak wskazano, PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus uzyskały łącznie 47,9 proc. wskazań wobec 47,5 proc. dla PiS i obu Konfederacji w badaniu z 2–3 lipca.

"Opuszczenie przez Mateusza Morawieckiego Prawa i Sprawiedliwości zmieni układ sił na prawicy, ale najwięcej traci na nim partia Jarosława Kaczyńskiego" – czytamy.

Wskazano ponadto, że "po stronie koalicji nie widać spektakularnych zmian poparcia".

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" został zrealizowany w dniach 24-25 lipca 2026 r. metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.