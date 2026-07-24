Zwolennicy Morawieckiego złożyli w nocy deklarację. "Serce mi pęknie"

"Nie odchodzę z PiS. Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców" - napisał europoseł Piotr Müller. "Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć z mojej jedynej partii do jakiej należałam i należę PiS @pisorgpl… serce mi pęknie…" - stwierdziła posłanka Anna Kwiecień.

"Nadal chcę w działać w PiS"

"Nadal chcę w działać w PiS, tak jak w trzech innych stowarzyszeniach, których jestem członkiem w tym w @RozwojPlus. Przechodziłem z moją partią różne czasy i nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem” - oświadczył poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Nikt nie chce odchodzić z partii. Nikt nie podważa pozycji Prezesa. Wszyscy za to chcą pracować na zwycięstwo obozu” - przekonywał poseł Łukasz Schreiber.

"Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę. W @pisorgpl jestem od ponad 25 lat. Zawsze wierny; zawsze lojalny; zawsze do dyspozycji i na rozkaz. Nie wypychajcie mnie i nie wyrzucajcie mnie z mojej partii" - zadeklarował poseł Sylwester Tułajew.

Opublikował tekst "lojalki"

Opublikował on formularz oświadczenia, które mieli podpisać parlamentarzyści. Zwrócił się przy tym do rzecznika PiS Rafała Bochenka, który przekonywał wcześniej, że chodzi o "oświadczenie o przynależności do partii". "Może ja dostałem zły formularz? U mnie jest lojalka, że nigdy nie będę uczestniczyć w wydarzeniach organizacji określonych w par. 2 ust. 1 stanowiska (Prezydium Komitetu Politycznego PiS z 15 lipca 2026 - PAP) - stanowiska, którego nikt na oczy nie widział" - skomentował.

Rafał, czy mógłbyś zatem pokazać dokładnie, w którym miejscu jest to określenie, o którym mówisz: „oświadczenie o przynależności do partii”? 🤔



Może ja dostałem zły formularz? U mnie jest lojalka, że nigdy nie będę uczestniczyć w wydarzeniach organizacji określonych w par. 2… https://t.co/rdLEMGNEmV pic.twitter.com/TKbeIaX2BF — Sylwester Tułajew (@Tulajew) July 23, 2026 Rozwiń

O północy z czwartku na piątek minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia „Rozwój Plus”, które założył były premier Mateusz Morawiecki.