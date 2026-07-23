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Kaczyński spotkał się z Morawieckim. Oświadczenie PiS i nieoficjalne ustalenia

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 15:26
[aktualizacja dzisiaj, 15:39]
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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki. Kaczyński rozmawiał z Morawieckim. Jest oświadczenie PiS po spotkaniu/PAP
W siedzibie PiS zakończyło się spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowę zaplanowano w dniu upływu ultimatum, jakie kierownictwo ugrupowania postawiło politykom należącym do stowarzyszeń, pod groźbą wykluczenia z partii.

Rafał Bochenek, rzecznik PiS opublikował oświadczenie po spotkaniu. "Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki" - napisał na platformie X.

Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia. "Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny" - dodał Bochenek.

"Morawiecki odmówił"

Według TV Republika Morawiecki odmówił podpisania "lojalki" i rozwiązania stowarzyszenia. Zapowiedział również, że dokumentu nie zamierza podpisać również żadna z osób wspierających go w tworzeniu nowego stowarzyszenia.

Jak podała TV Republika tuż po wyjeździe Morawieckiego na spotkanie z Kaczyńskim przyjechał Mariusz Błaszczak. Pojawi się także przedstawiciele "maślarzy" czyli frakcji przeciwników w Morawieckiego.

"Ludzie" Morawieckiego chcą porozumienia

Do sprawy odniósł się też Piotr Müller. Przedstawiliśmy 21 konkretnych propozycji mechanizmów, które mogą uspokoić sytuację, odbudować zaufanie i zakończyć niepotrzebny spór. Przedstawiliśmy cały wachlarz propozycji kompromisu. Wyciągnęliśmy rękę do porozumienia i położyliśmy na stole konkretne dowody naszej dobrej woli, lojalności wobec obozu oraz odpowiedzialności za jego przyszłość - napisał jeden ze stronników Morawieckiego w PiS, na portalu X, po spotkaniu byłego premiera z Kaczyńskim.

Z naszej strony dobra wola pozostaje niezmienna. Wciąż jest czas na porozumienie, uspokojenie emocji i wspólną walkę o zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem - zadeklarował. Jak podkreślił, „dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko”.

Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji. Lojalność udowadnia się wieloletnią pracą, odpowiedzialnością i walką o wspólne zwycięstwo, niekiedy przedstawieniem kierownictwu nieprzyjemnej prawdy. Dowodem lojalności nie jest dokument podsunięty do podpisu - czytamy w oświadczeniu Müllera..

Jak zapewnił, "chcemy porozumienia, nie upokorzenia". Silnego Prawa i Sprawiedliwości, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej. Rozwój Plus jest częścią dobrych działań. Jest szansą na poszerzenie centroprawicy i gwarancją jej przyszłego zwycięstwa - oświadczył polityk PiS.

Morawiecki o "ośmiu latach wielkiej zmiany"

Mateusz Morawiecki w środę po południu napisał na X m.in., że "rządy Zjednoczonej Prawicy i współpraca wielu środowisk w ramach PiS zmieniły Polskę" i wezwał, by iść drogą, która dała PiS zwycięstwo. "Idźmy drogą zgody, ambicji, solidarności i rozwoju" - dodał. W dołączonym nagraniu Morawiecki powiedział m.in., że nie pozwoli, aby "osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji".

Jednym z powodów sporu jest wskazanie Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera. W odpowiedzi na to Morawiecki rozpoczął budowę własnego zaplecza politycznego, powołując stowarzyszenie "Rozwój Plus", które obecnie liczy około 44 parlamentarzystów PiS.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiSRafał Bochenek
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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