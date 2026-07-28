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Trzęsienie ziemi w Japonii. Wydano alert przed tsunami

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
50 minut temu
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Tsunami
Trzęsienie ziemi w Japonii. Wydano alert przed tsunami/Shutterstock
Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło we wtorek prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie Japonii - podała Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA). Wydano ostrzeżenie przed nadciągającą falą tsunami dla mieszkańców regionów przybrzeżnych.

Główne wstrząsy wystąpiły tuż przed godz. 16.30 czasu lokalnego (godz. 9.30 w Polsce). Rząd Japonii wydał ostrzeżenia przed trzęsieniem ziemi dla siedmiu prefektur na wyspie Kiusiu. Według danych JMA w regionie Kumamoto odnotowano najwyższy, siódmy stopień w japońskiej skali intensywności sejsmicznej.

Ostrzeżenie przed tsunami

Zgodnie z opublikowanym komunikatem alert przed tsunami obowiązuje przede wszystkim na wybrzeżach Ariake-kai, Zatoki Morza Wschodniochińskiego, i Morza Yatsushiro. Służby meteorologiczne ostrzegają, że przewidywana wysokość fali na tych akwenach może osiągnąć jeden metr.

Japonia położona jest w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny. Ze względu na swoje położenie na styku płyt tektonicznych Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw na świecie i regularnie doświadcza silnych wstrząsów.

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Źródło PAP
Tematy: Japoniatrzęsienie ziemi Japonia
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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