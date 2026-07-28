Trzęsienie ziemi w Japonii. Wydano alert przed tsunami

Główne wstrząsy wystąpiły tuż przed godz. 16.30 czasu lokalnego (godz. 9.30 w Polsce). Rząd Japonii wydał ostrzeżenia przed trzęsieniem ziemi dla siedmiu prefektur na wyspie Kiusiu. Według danych JMA w regionie Kumamoto odnotowano najwyższy, siódmy stopień w japońskiej skali intensywności sejsmicznej.

Ostrzeżenie przed tsunami

Zgodnie z opublikowanym komunikatem alert przed tsunami obowiązuje przede wszystkim na wybrzeżach Ariake-kai, Zatoki Morza Wschodniochińskiego, i Morza Yatsushiro. Służby meteorologiczne ostrzegają, że przewidywana wysokość fali na tych akwenach może osiągnąć jeden metr.

Japonia położona jest w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny. Ze względu na swoje położenie na styku płyt tektonicznych Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw na świecie i regularnie doświadcza silnych wstrząsów.