Faktury grozy w zadłużonym lubelskim szpitalu. Lekarz wystawił rachunki na 220 tys. zł w miesiąc

Dziennikarze Radia ZET dotarli do dokumentów, które szokują nawet doświadczonych pracowników lubelskiej ochrony zdrowia. Chodzi o zarobki specjalistów z nowo otwartego oddziału neurochirurgii. Kwoty przekraczające 100 tysięcy złotych miesięcznie nie robią tam już na nikim wrażenia, ale jeden z medyków pobił wszelkie rekordy.

Szokujące faktury

Pod koniec lutego 2024 roku, zaledwie miesiąc po uruchomieniu oddziału, jeden z zatrudnionych tam specjalistów złożył aż trzy faktury. Opiewały one kolejno na:

ponad 99,6 tys. zł,

91,6 tys. zł,

27,2 tys. zł.

Łącznie daje to astronomiczną kwotę blisko 220 tysięcy złotych w jeden miesiąc.

Jak informuje Radio ZET, na dwóch najwyższych fakturach lekarz wpisał w tytule "wykonane procedury w Oddziale Neurochirurgii za okres 1-6”, a na trzeciej "za okres 7-12". Informatorzy zauważają tutaj pewien haczyk. Sugerują, że takie opisy przypominają rozliczenie za pół roku. Problem polega na tym, że oddział działał wtedy zaledwie od miesiąca. Według pracownika szpitala medyk celowo rozbił jedną gigantyczną kwotę na trzy mniejsze rachunki, aby kwota nie rzucała się w oczy.

Szpital tonie w długach

Wysokie zarobki oburzają załogę tym bardziej, gdy spojrzymy na tragiczną sytuację finansową placówki. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie to medyczny gigant. Po połączeniu z dwoma innymi lecznicami zatrudnia ponad dwa tysiące osób i oferuje około tysiąca łóżek w kilku lokalizacjach.

Mimo tej potęgi, placówka od lat zmaga się z ogromnym zadłużeniem. Regularnie trafia na czołowe miejsca list najbardziej zadłużonych szpitali w Polsce. Jak podaje Radio ZET, obecnie jej długi sięgają już 741 milionów złotych. Tylko ubiegły rok szpital zamknął bolesną stratą w wysokości 88 milionów złotych. Warto dodać, że placówka podlega bezpośrednio marszałkowi województwa z ramienia PiS.

Nowy oddział z milionowym wsparciem

Dyrekcja otworzyła wspomniany oddział neurochirurgii na początku 2024 roku. Lekarze przeprowadzają tam skomplikowane operacje i leczą pacjentów z chorobami kręgosłupa oraz mózgu. Sama inwestycja kosztowała budżet 32 miliony złotych. Ponad 29 milionów złotych z tej kwoty pochodziło z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, oficjalnie obiecywał w komunikatach, że nowy oddział skróci kolejki i pomoże pacjentom z całego regionu. Dziś na neurochirurgii pracuje w sumie 11 lekarzy.