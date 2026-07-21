Premier Donald Tusk: Lekarze zarobią do 76 800 zł brutto, biedy nie ma

Szef rządu powiedział, że kwota 76 800 złotych brutto to maksymalny pułap, jaki będą mogli osiągnąć lekarze, gdy zostanie wprowadzony limit 240 złotych brutto za godzinę pracy.

Tusk: Szesnastokrotność płacy minimalnej dla lekarzy

Górny limit wynagrodzenia to będzie szesnastokrotność płacy minimalnej. Biedy nie ma – powiedział premier.

Przypomniał, że są lekarze, którzy teraz zarabiają więcej.

Tusk: Ten pułap wydaje się przyzwoity i to jest godna kwota

Nielicznym będzie wydawało się, że to jest mało, bo w tym niekontrolowanym systemie wynagrodzeń zarabiali dużo, dużo więcej. Nam ten pułap wydaje się przyzwoity i na pewno nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800 zł to naprawdę jest chyba godna kwota – wskazał Tusk.

Pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia

We wtorek minister zdrowia ma przedstawić Radzie Ministrów informację na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. W konsultacjach publicznych są projekty czterech rozporządzeń przygotowanych przez MZ.