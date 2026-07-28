Wojna na górze w PiS. Terlecki o Kaczyńskim: Nastąpił dramatyczny finał

Komitet Polityczny PiS ma we wtorek zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS, założą oni klub parlamentarny.

Terlecki: Kaczyński to wybitny polityk

W felietonie w "Kurierze Krakowskim" Ryszard Terlecki napisał, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński to "najwybitniejszy polskiego polityka w ostatnim 35-leciu". Terlecki uważa, że po wyborach parlamentarnych w 2027 roku polityk doprowadzi do koalicji swojego ugrupowania ze stowarzyszeniem "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego.

Terlecki: rozpad PiS zaczął się jesienią

W swoim tekście zamieszczonym w "Kurierze Krakowskim" Ryszard Terlecki podkreślał, że już od jesieni tamtego roku wielu posłów PiS krytykowało styl medialnych występów oraz sejmowych debat, „jaki udało się narzucić partii przez tzw. ziobrzystów, czyli byłych członków partii Solidarna Polska”. Terlecki stwierdził, że różnice dotyczyły też strategii, jaką PiS powinien przyjąć przed wyborami. "Ścierały się dwa poglądy: jeden, sugerowany przez tzw. maślarzy (Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki), że należy iść daleko na prawo, ścigać się z partią Brauna i stać się trzecią Konfederacją; drugi, prezentowany przez Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników, że należy wrócić do patriotycznego i konserwatywnego centrum sceny politycznej i przyciągnąć tych, którzy na PiS, zdominowany przez ziobrzystów nie zagłosują" - wyjaśnia Terlecki.

Terlecki: Kaczyński nie ma już wyjścia

Ryszard Terlecki stwierdził także, że przed przyszłorocznymi wyborami niezbędna jest "intensywna praca, aby pozyskać każdy głos i nie stracić szansy na powrót obozu prawicy do władzy". "Na razie jednak trwa wzajemne oskarżanie, w czym - często kłamliwie - specjalizują się przeciwnicy byłego premiera" - napisał w swoim felietonie dla "Kuriera Krakowskiego". Polityk ocenił dodatkowo, że obecnie "nie ma już innego wyjścia jak pogodzenie się z podziałem". "Pozostaje jednak przekonanie, że wróg jest po stronie lewicowo-liberalnej i trzeba koncentrować się na zwalczaniu nieudolnych i szkodliwych rządów ekipy Tuska" - ocenił.

Terlecki o nowej partii

Ryszard Terlecki stwierdził w felietonie, że "wyrzucenie z partii oznacza też usunięcie z Klubu Parlamentarnego PiS i zmusza wyrzuconych do zawiązania własnego klubu". "Można się spodziewać, że dołączą do niego kolejni parlamentarzyści. Być może powstanie też partia, nawiązująca do tradycyjnego programu PiS, ale wolna od intryg i kłótni (zwłaszcza w tzw. terenie), paraliżujących polityczną działalność. Partia, której uda się pozyskać młodszych zwolenników, mieszkańców dużych miast i samorządowców wszystkich szczebli" - zapowiedział Ryszard Terlecki.