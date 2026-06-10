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Korowódka dębówka atakuje. Niebezpieczne gąsienice w trzech regionach Polski

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:06
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Wyspa Dębów
Korowódka dębówka atakuje. Niebezpieczne gąsienice w trzech regionach Polski/Shutterstock
Groźne gąsienice korowódki dębówki pojawiły się w Polsce. Ten inwazyjny gatunek, który od lat stanowi poważne wyzwanie w Niemczech i Francji, zidentyfikowano już w województwach małopolskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim. Owady posiadają trujące włoski, które mogą unosić się w powietrzu i wywoływać u ludzi silne reakcje alergiczne, wysypki oraz problemy z układem oddechowym. Zagrożone są również zwierzęta domowe. Władze samorządowe apelują o ostrożność, a eksperci tłumaczą, jak udzielić pierwszej pomocy w razie kontaktu z gąsienicą.

Polska zmaga się z nowym zagrożeniem przyrodniczym. Mieszkańcy trzech regionów kraju alarmują o pojawieniu się korowódki dębówki – owada, którego gąsienice posiadają niezwykle groźne dla zdrowia właściwości. Do tej pory z problemem tym borykały się głównie kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja czy Niemcy. Teraz problem dotarł do nas.

Ostatnie dane potwierdzają obecność gąsienic w województwie małopolskim (gmina Kłaj), kujawsko-pomorskim (gmina Koneck) oraz wielkopolskim (gmina Nieżychowo i okolice drogi krajowej nr 10). Samorządy oraz Lasy Państwowe wydają pilne komunikaty. Apelują w nich o unikanie kontaktu z drzewami, na których mogą żerować szkodniki, oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów w pobliżu dębów.

Dlaczego korowódka dębówka jest tak niebezpieczna?

Kluczowym zagrożeniem nie jest sam owad, lecz jego gąsienica. Choć dorosłe motyle są niegroźne, gąsienice już od pierwszego dnia życia pokrywają się gęstymi, trującymi włoskami. To właśnie te drobne elementy stanowią największe niebezpieczeństwo.

Włoski te zawierają toksyny, które mogą łatwo odłamać się od ciała gąsienicy i unosić się w powietrzu. Jeśli trafią na skórę człowieka lub zwierzęcia, wywołują natychmiastową i silną reakcję obronną organizmu. Objawy kontaktu z włoskami korowódki:

  • Silne podrażnienie skóry: Pojawia się zaczerwienienie i pieczenie.
  • Wysypka i reakcje alergiczne: Skóra reaguje stanem zapalnym.
  • Podrażnienie oczu: Włoski, które dostaną się do gałek ocznych, wywołują ból, łzawienie i stan zapalny spojówek.
  • Problemy oddechowe: Wdychanie włosków może spowodować silny kaszel, trudności w oddychaniu, a w skrajnych przypadkach duszności.
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Zagrożenie dla czworonogów

Należy pamiętać, że zagrożone są nie tylko dzieci i dorośli, ale również psy i koty. Zwierzęta, z racji swojej natury, chętniej wchodzą w kontakt z roślinnością i mogą nieświadomie "zebrać" trujące włoski podczas zabawy lub biegania pod drzewami.

Właściciele zwierząt powinni bacznie obserwować swoich pupili. Jeśli pies lub kot po spacerze zaczyna się intensywnie ślinić, wykazuje niechęć do jedzenia i picia lub na jego ciele pojawiają się drobne rany, może to świadczyć o kontakcie ze szczeciną korowódki dębówki. W takiej sytuacji niezwłoczna wizyta u weterynarza jest konieczna.

Co robić w razie kontaktu?

Jeśli podejrzewasz, że Ty lub Twoje zwierzę mieliście kontakt z gąsienicą, musisz działać szybko i precyzyjnie. Służby leśne opracowały schemat postępowania, który minimalizuje skutki toksycznego oddziaływania włosków. Jak najszybciej zdejmij odzież, na której mogą znajdować się włoski. Ubranie wymaga prania w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura jest niezbędna do skutecznego unieszkodliwienia szkodliwych substancji.

Jeśli czujesz, że włoski wbiły się w skórę, nie pocieraj jej ręką. Użyj taśmy klejącej. Przyłóż ją klejącą stroną do zainfekowanego miejsca, a następnie delikatnie oderwij. Czynność powtarzaj wielokrotnie, używając za każdym razem czystego kawałka taśmy. To najlepszy sposób na mechaniczne usunięcie włosków bez ich wcierania w pory skóry. Podrażnione miejsca na skórze obficie przemyj letnią wodą. Pod żadnym pozorem nie drap i nie pocieraj zmienionych alergicznie miejsc. Drapanie tylko roznosi toksyny i pogarsza stan zapalny. Jeśli włoski dostały się do oczu lub jeśli reakcja alergiczna staje się bardzo silna, nie czekaj – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Korowódki dębówki. Gdzie żyją i jak je rozpoznać?

Nazwa korowódka dębówka nie jest przypadkowa. Owady te żyją w dużych koloniach, liczących nawet do 100 tysięcy osobników na jednym drzewie. Żerują głównie nocą na liściach dębów, ale można je spotkać także na kasztanach, brzozach, bukach, jesionach, wierzbach czy śliwach.

W ciągu dnia gąsienice często tworzą charakterystyczne, jedwabiste gniazda na pniach lub w rozwidleniach gałęzi. Po zmroku wyruszają na żer, przemieszczając się w regularnym szeregu, jeden za drugim, tworząc swoisty "korowód" – stąd ich nazwa. Ten specyficzny sposób poruszania się pozwala je łatwo zidentyfikować.

Warto podkreślić kwestię prawną. Jeżeli zauważysz gniazda korowódki na drzewach znajdujących się na Twojej prywatnej działce, obowiązek ich usunięcia spoczywa bezpośrednio na Tobie jako właścicielu. Nie czekaj, aż gąsienice opanują całe drzewo. Usuwanie gniazd jest ryzykowne, dlatego w sytuacjach dużego skupiska owadów najlepiej wezwać specjalistyczną firmę dezynsekcyjną, która dysponuje odpowiednim sprzętem i środkami ochrony osobistej.

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Tematy: toksycznegąsienicekorowódka dębówka
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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