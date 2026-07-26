Wybory parlamentarne odbędą się w 2027 roku. Według najnowszych sondaży wygrałby je Koalicja Obywatelska z wynikiem ok. 30 proc. Nie zdołałaby jednak samodzielnie utworzyć rządu.

Z ostatniego badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że głos na Koalicję Obywatelską chce oddać 32,48 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. PiS mogłoby liczyć na 25,41 proc. (spadek o 2,1 pkt proc.) głosów, co daje Koalicji Obywatelskiej ponad 7 punktów procentowych przewagi nad ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego.

Sondaż SW Research dla rp.pl, zadaje pytanie, kto byłby lepszym kandydatem na premiera, gdyby po 2027 roku KO miała jednak szansę utworzyć rząd. Aż 25,2 proc. badanych wskazało Radosława Sikorskiego, a 17,1 proc. wybrało Donalda Tuska. 32,6 proc. ankietowanych obu polityków oceniło tak samo, natomiast 25,1 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Kto popiera Tuska, a kto Sikorskiego?

Obecny szef MSZ ma największe poparcie w konkretnych grupach. To osoby z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców, a także w wieku do 24 lat. Grupą, która najczęściej za lepszego kandydata na przyszłego premiera uważa Donalda Tuska, są respondenci o dochodach przekraczających 7000 zł netto (24 proc. wskazań na Donalda Tuska, 29 proc. wskazań na Radosława Sikorskiego) - skomentował wyniki Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 lipca 2026 r. w grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana tak, by odpowiadała strukturze dorosłych Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. W badaniu uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.