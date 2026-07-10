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Faworyt wyborów wyraźnie traci poparcie. Najnowszy sondaż partyjny

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 07:28
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sejm
Faworyt wyraźnie traci poparcie. Najnowszy sondaż partyjny/Agencja Gazeta
Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska wyraźnie traci jednak w porównaniu do poprzedniego sondażu. Zyskują za to ugrupowania zajmujące niższe miejsca w rankingu - informuje Onet na podstawie najnowszego sondażu pracowni Opinia24.

W sondażu prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,3 proc. To jednak o 2,8 pkt proc. mniej w porównaniu z poprzednim badaniem. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 22,8 proc. Polaków. To wynik o 1,4 pkt proc. niższy niż w poprzednim sondażu tej pracowni. Podium zamyka Konfederacja z poparciem 13,4 proc. wyborców (wzrost notowań o 0,8 pkt proc.).

Najwyższy wzrost notowań

Na czwartym miejscu znalazła się Lewica, na którą chce głosować 9,2 proc. badanych. Ugrupowanie zalicza najwyższy wzrost notowań — aż o 1,7 pkt proc. Do Sejmu weszłaby także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 8 proc. wyborców (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym jest partia Razem, na którą chce głosować 3 proc. ankietowanych (spadek o 0,2 pkt proc.). Do Sejmu nie dostałyby się także Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikami odpowiednio 1,7 i 1,6 proc. (spadki o odpowiednio 0,1 i 1,1 pkt proc.). Odpowiedź "inna partia" wskazało 0,9 proc. badanych (o 0,5 pkt proc. mniej, niż poprzednio). Na kogo oddałoby swój głos, nie wie 8,1 proc. Polaków (wzrost wskazań o 3,1 pkt proc.).

Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 6–8 lipca 2026 r. techniką mieszaną — wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) — na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

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Źródło PAP
Tematy: sejmPiSsondażkonfederacja
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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