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Najnowszy sondaż po głośnej aferze. KO ma powody do obaw?

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 18:50
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Sejm
Najnowszy sondaż po głośnej aferze. KO ma powody do obaw?/shutterstock
28 proc. badanych popiera Koalicję Obywatelską, 24,1 proc. Prawo i Sprawiedliwość, 13,7 Konfederację, 9 proc. Konfederację Korony Polskiej, a 8,2 proc. Nową Lewicę - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News. Frekwencja wyniosłaby 63 proc, a 8,9 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos.

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Według najnowszego badania IBRiS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w miniony weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska (28 proc.). Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość (24,1 proc.), a podium zamyka Konfederacja (13,7 proc.). Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (9 proc.) oraz Lewica (8,2 proc.).

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Progu wyborczego nie przekroczyłyby obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1 proc.), Partia Razem (3,1 proc.) oraz Polska 2050 (0,8 proc.). Deklarowana frekwencja wynosi 63 proc., przy czym najniższą gotowość do głosowania wykazują młodzi (18-29 lat), a najwyższą seniorzy (70+).

PiS i KO cieszą się największym poparciem wśród wyborców powyżej 60. roku życia. Konfederacja dominuje natomiast wśród młodych (18-29 lat, wynik 27 proc.). PiS wygrywa na wsi (31,5 proc.), natomiast Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w miastach - od małych po największe metropolie. Wyborcy z wykształceniem podstawowym i zawodowym częściej wskazują na PiS, natomiast osoby z wykształceniem średnim i wyższym deklarują poparcie głównie dla KO.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSsondażkonfederacjaKO
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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