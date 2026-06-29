Sondaż po aferze w szpitalu Południowym: KO liderem

Według najnowszego badania IBRiS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w miniony weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska (28 proc.). Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość (24,1 proc.), a podium zamyka Konfederacja (13,7 proc.). Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (9 proc.) oraz Lewica (8,2 proc.).

PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Progu wyborczego nie przekroczyłyby obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1 proc.), Partia Razem (3,1 proc.) oraz Polska 2050 (0,8 proc.). Deklarowana frekwencja wynosi 63 proc., przy czym najniższą gotowość do głosowania wykazują młodzi (18-29 lat), a najwyższą seniorzy (70+).

PiS i KO cieszą się największym poparciem wśród wyborców powyżej 60. roku życia. Konfederacja dominuje natomiast wśród młodych (18-29 lat, wynik 27 proc.). PiS wygrywa na wsi (31,5 proc.), natomiast Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w miastach - od małych po największe metropolie. Wyborcy z wykształceniem podstawowym i zawodowym częściej wskazują na PiS, natomiast osoby z wykształceniem średnim i wyższym deklarują poparcie głównie dla KO.

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