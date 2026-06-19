Aż tylu Polaków chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Duża zgodność [SONDAŻ]

Spór polsko-ukraiński wokół "Bohaterów UPA" wybuchł pod koniec maja, gdy Zełenski nadał takie imię jednej z jednostek wojskowych. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, uznawana jest w Polsce za sprawczynię eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. W Ukrainie formacja ta uważana jest za uczestniczkę walk o niepodległość, głównie przeciwko ZSRR.

Nawrocki jeszcze nie podjął decyzji ws. odebrania orderu Zełenskiemu

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego jednym z punktów zwołanego na 8 czerwca posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi. Kapituła przedstawiła uczestniczącemu w jej obradach prezydentowi Nawrockiemu opinię w tej sprawie. Przedstawiciele KPRP informowali później, że prezydent podejmie decyzję w tej sprawie "w odpowiednim czasie”. Do dziś ona nie zapadła.

Połowa Polaków nie ma wątpliwości ws. odebrania orderu Zełenskiemu

W badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano ankietowanych, czy ich zdaniem Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony Orderu Orła Białego. Odpowiedzi twierdzącej udzieliła ponad połowa respondentów. Opcję "zdecydowanie tak" wskazało 31,9 proc. pytanych, a wariant "raczej tak" wybrało 19,3 proc. Oznacza to, że łącznie 51,2 proc. osób popiera odebranie odznaczenia ukraińskiemu przywódcy.

Tyle osób uważa, że Zełenski powinien zatrzymać order

Przeciwników odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu jest dużo mniej, niż zwolenników . Zdecydowanie przeciwko odbieraniu orderu opowiada się 12,5 proc. uczestników sondażu, z kolei 23 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie". W sumie daje to 35,5 proc. głosów sprzeciwiających się pozbawieniu Zełenskiego państwowego odznaczenia. Ponadto 13,3 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Sympatie polityczne zwolenników odebrania orderu Zełenskiemu

Wyniki sondażu a sympatie polityczne wyborców

Jak wynika z sondażu Wirtualnej Polski stosunek do odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy zależy od preferencji wyborczych. Wśród sympatyków obecnego obozu rządzącego (Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Polska 2050) przeważają przeciwnicy odebrania orderu - łącznie 53 proc. z nich uważa, że Zełenski powinien zachować odznaczenie. Za pozbawieniem opowiada się w tej grupie 30 proc. badanych, a 17 proc. nie ma zdania. Zupełnie odmienne nastroje panują wśród ankietowanych deklarujących poparcie dla opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, KKP). W tym elektoracie aż 80 proc. respondentów chce pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego.