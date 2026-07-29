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Ważny krok w walce z chorobami rzadkimi. Polscy naukowcy dostali cenny grant

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 16:40
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badania naukowe laboratorium
Ważny krok w walce z chorobami rzadkimi. Polscy naukowcy dostali cenny grant/Shutterstock
Naukowcy z Instytutu Nenckiego zdobyli prestiżowe finansowanie na walkę z rzadkimi i ultra-rzadkimi chorobami genetycznymi. Prof. Mariusz Więckowski otrzymał grant od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Partnerstwa Strategiczne. Polski zespół zbuduje międzynarodowy hub badawczy razem z renomowanymi uczelniami z Włoch i Portugalii.

Badacze z Instytutu Nenckiego od ponad dwóch dekad wgłębiają się w tajemnice chorób rzadkich. Teraz ich prace zyskują zupełnie nowy rozmach. Zespół pod kierownictwem prof. Mariusza Więckowskiego zdobył grant NAWA, dzięki któremu utworzy w Warszawie międzynarodowy hub naukowy. Badacze połączą siły z zagranicznymi ośrodkami i fundacjami pacjenckimi, aby szukać skutecznych leków na schorzenia, które dotąd uważano za nieuleczalne.

Polacy, Włosi i Portugalczycy łączą siły

Profesor Mariusz Więckowski, który kieruje Pracownią Biologii Mitochondriów i Metabolizmu w Instytucie Nenckiego, stawia na szeroką współpracę. Środki z programu Partnerstwa Strategiczne pozwolą stworzyć centrum spajające wiedzę naukowców z Polski, Portugalii oraz Włoch. Warszawa połączy siły z badaczami z Uniwersytetu w Coimbrze oraz Uniwersytetu w Ferrarze.

Nowy projekt to nie tylko praca w sterylnym laboratorium. Naukowcy stawiają na stały kontakt z organizacjami pożytku publicznego. Instytut Nenckiego ściśle współpracuje już z trzema fundacjami skupiającymi pacjentów z chorobami rzadkimi, a do projektu właśnie dołączają dwie kolejne. Taki ruch sprawi, że praca akademicka odpowie na bezpośrednie potrzeby chorych i ich rodzin. Projekt zakłada też intensywną edukację młodej kadry. Doświadczeni profesorowie wyszkolą nowe pokolenie badaczy – od poziomu doktoranta po uznanych specjalistów.

Czym właściwie są choroby rzadkie?

Unia Europejska oraz polskie prawo definiują chorobę rzadką jako schorzenie, które dotyka nie więcej niż 5 na 10 000 osób. Choć w poszczególnych przypadkach mowa o niewielkich grupach, w skali globu problem staje się ogromny. Medycyna opisała już od 6 do 8 tysięcy takich chorób, a diagności stale odkrywają nowe.

Koncerny farmaceutyczne często omijają te schorzenia, uznając produkcję leków za nieopłacalną ze względu na koszty i niewielką liczbę pacjentów. Dlatego to właśnie instytuty naukowe biorą na siebie ciężar poszukiwania tzw. biomarkerów oraz cząsteczek, które w przyszłości posłużą do stworzenia nowych terapii.

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Od skóry pacjenta do skutecznego leku

Jak w praktyce wyglądają te badania? Naukowcy z Instytutu Nenckiego pobierają od pacjentów tak zwane fibroblasty, czyli komórki skóry. Następnie w warunkach laboratoryjnych testują na nich różne substancje chemiczne.

Zespół prof. Więckowskiego bada między innymi chorobę NBIA – schorzenie neurodegeneracyjne, w którym dochodzi do niebezpiecznego odkładania się żelaza w mózgu. Badacze analizują próbki od polskich pacjentów cierpiących na podtyp tej choroby zwany MPAN, gdzie występuje mutacja genu C19orf12.

Równie istotne są prace nad ultra-rzadką chorobą PACS2. W tym przypadku naukowcy łączą badania na komórkach ludzkich z modelami mysimi. Próbują zrozumieć, co dokładnie psuje się w komórce i jak wyciszyć stres oksydacyjny. Chcą po prostu sprawdzić, która z testowanych substancji sprawi, że chora komórka zacznie funkcjonować tak samo prawidłowo, jak komórka zdrowego człowieka.

Jedno odkrycie może pomóc wielu chorym

Eksperci z Instytutu Nenckiego dostrzegają wyjątkową prawidłowość. Wiele chorób neurodegeneracyjnych – mimo odmiennego podłoża genetycznego – wywołuje w komórkach bardzo podobne zaburzenia.

To przełomowa obserwacja. Oznacza bowiem, że lek lub substancja łagodząca objawy jednej rzadkiej choroby może zadziałać również w przypadku zupełnie innego schorzenia. Polski hub naukowy przekaże tę wiedzę partnerom na całym świecie, otwierając drzwi do nowych terapii w medycynie regeneracyjnej.

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Źródło Informacja prasowa
Tematy: naukowcygrantchoroby rzadkie
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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