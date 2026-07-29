Dziennik.pl logo

Dorota R. z zarzutami prokuratorskimi. Chodzi o promocję "żelek na Hashimoto"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:17
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Dorota R.
Piosenkarka Dorota R. ma postawione zarzuty prokuratorskie/AKPA
Znana piosenkarka Dorota R. usłyszała zarzut złamania ustawy Prawo farmaceutyczne. Chodzi o przypisywanie właściwości leczniczych produktom, które takich wymogów nie spełniają. Chodzi o "żelki na Hashimoto". Nie przyznaje się do winy.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał w środę, że podejrzanej Dorocie R. "ogłoszono zarzut o to, że w okresie od 7 maja 2025 r. do 3 czerwca 2025 r. na portalu społecznościowym X przypisywała właściwości produktów leczniczych wprowadzanym do obrotu produktom o nazwie Doda D’eau Mega Colostrum oraz Doda D’eau Foods Hashi Gummies, zapewniając w materiale audiowizualnym, że są to produkty leczące przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy - chorobę Hashimoto, a także inne schorzenia dotyczące zaburzeń funkcjonowania gruczołu tarczycy - pomimo że produkty te nie spełniają wymogów określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne".

Piosenkarka nie przyznaje się do winy

Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienia. Czyn z art. 130 Ustawy Prawo farmaceutyczne, czyli przypisywanie właściwości leczniczych produktom, które takich wymogów nie spełniają, zagrożony jest karą grzywny.

Zmarł aktor znany z serialu "07 zgłoś się". "Wyjątkowa postać"
Zmarł aktor znany z serialu "07 zgłoś się". "Wyjątkowa postać"

Żelki miały wspierać leczenie choroby Hashimoto

Dorota R. w internecie opowiadała, że suplementy przez nią sygnowane mogą - jak twierdziła - wspierać leczenie choroby Hashimoto. W maju 2025 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny skierował do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.

mas/ joz/

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piosenkarkazarzutyprokurator
Powiązane
Nad wieloma plażami nad Bałtykiem powiewają czerwone flagi
Śmierć po kąpieli w Bałtyku. Mięsożerna bakteria znów atakuje w upały
Aquapark Reda
Dramat w popularnym aquaparku. Rekiny nie przeżyły
Kaczyński, Morawiecki
Wojna w PiS. Mocne oskarżenia Kaczyńskiego pod adresem Morawieckiego
blik
Za to nie zapłacisz już BLIK-iem. Zmiany wchodzą w życie od 1 września
cba
Korupcja w szpitalach na Mazowszu. Wkroczyli funkcjonariusze CBA
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Ene, due, rike, fake". Dla dzieciaków z PRL ten QUIZ to bułka z masłem, inni polegną »
Zobacz
|
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
PRL
Banalnie prosty QUIZ filmowy. Uzupełnij tytuł produkcji czasów PRL. Ostatnie pytanie to komediowy hit
Nowy, oliwkowozielony elektryczny SUV Suzuki e-Vitara z czarnym dachem, ujęcie z przodu pod kątem, zaparkowany na drodze pod zachmurzonym niebem
Nowe Suzuki wjeżdża do Polski. Ma 184 KM, 10 lat gwarancji i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
pieniądze złotówki świadczenia socjalne
1600 zł miesięcznie dla rodziców-seniorów. "Nowe świadczenie". Posłowie podjęli decyzję
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak wysoki mandat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj