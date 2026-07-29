Za to nie zapłacisz już BLIK-iem. Zmiany wchodzą w życie od 1 września

Polski system płatności mobilnych wprowadza nowe zabezpieczenie. Od 1 września BLIK automatycznie zweryfikuje każdą płatność tuż przed jej sfinalizowaniem. Jeśli system wykryje, że pieniądze mają trafić do nielegalnego serwisu hazardowego, natychmiast zablokuje transakcję.

Koniec z płatnościami na nielegalnych stronach

Nowy mechanizm działa bezpośrednio w schemacie płatniczym. Płatności będą automatycznie sprawdzane pod kątem wpisów w oficjalnym wykazie Ministerstwa Finansów. System polskiego operatora połączy się z bazą resortu za pomocą nowoczesnego interfejsu API. Zgodę na wdrożenie tej blokady wydał prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzięki temu rozwiązanie obejmie swoim zasięgiem wszystkich agentów rozliczeniowych – zarówno tych działających w Polsce, jak i podmioty zagraniczne.

Co ze zwykłymi zakupami i przelewami?

Czy musisz obawiać się utrudnień podczas codziennych płatności? Zdecydowanie nie. Nowy mechanizm nakłada celową blokadę wyłącznie na nielegalne strony hazardowe. Wszystkie podstawowe funkcje systemu działają na dotychczasowych zasadach:

Zakupy internetowe i stacjonarne: płacisz bez przeszkód w sklepach online i stacjonarnych.

płacisz bez przeszkód w sklepach online i stacjonarnych. Wypłaty i wpłaty gotówki : bankomaty oraz wpłatomaty nadal sprawnie obsługują transakcje.

: bankomaty oraz wpłatomaty nadal sprawnie obsługują transakcje. Przelewy na telefon: natychmiastowo przesyłasz pieniądze znajomym bez znajomości numeru konta. Sam proces płacenia pozostaje banalnie prosty. W aplikacji bankowej generujesz sześciocyfrowy kod ważny przez dwie minuty, przepisujesz go na stronie lub terminalu, a potem zatwierdzasz całą operację PIN-em w telefonie.

Jerzy Mroczek, dyrektor departamentu prawnego w Polskim Standardzie Płatności, wyjaśnia, że nowe rozwiązanie skutecznie wspiera stosowanie polskich przepisów. Wprowadza ono spójne zasady dla każdego modelu procesowania płatności i daje dodatkową ochronę dostawcom usług.

Działania Ministerstwa Finansów przynoszą już konkretne rezultaty. Udział szarej strefy w internetowym hazardzie wyraźnie spada – z 58,6 proc. w 2017 roku do 29,1 proc. w 2024 roku. Czarne listy nadal jednak szybko rosną. Rejestr domen zakazanych zawiera obecnie ponad 55 tysięcy wpisów, a urzędnicy dopisują do niego około 700 nowych serwisów każdego miesiąca.

BLIK to popularny polski system płatności mobilnych, za którego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Wśród udziałowców PSP znajdują się czołowe banki oraz instytucje finansowe: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. O skali popularności polskiego rozwiązania najlepiej świadczą liczby. Tylko w 2025 roku użytkownicy zrealizowali za pomocą BLIK-a aż 2,9 miliarda transakcji o łącznej wartości 441,5 miliarda złotych.