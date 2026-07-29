Dziennik.pl logo

Za to nie zapłacisz już BLIK-iem. Zmiany wchodzą w życie od 1 września

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
31 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
blik
Za to nie zapłacisz już BLIK-iem. Zmiany wchodzą w życie od 1 września/Shutterstock
Od 1 września system BLIK zablokuje transakcje kierowane do nielegalnych serwisów hazardowych. Polski Standard Płatności podłączy swój system bezpośrednio do rejestru zakazanych domen prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Jak zadziała nowy mechanizm?

Polski system płatności mobilnych wprowadza nowe zabezpieczenie. Od 1 września BLIK automatycznie zweryfikuje każdą płatność tuż przed jej sfinalizowaniem. Jeśli system wykryje, że pieniądze mają trafić do nielegalnego serwisu hazardowego, natychmiast zablokuje transakcję.

Koniec z płatnościami na nielegalnych stronach

Nowy mechanizm działa bezpośrednio w schemacie płatniczym. Płatności będą automatycznie sprawdzane pod kątem wpisów w oficjalnym wykazie Ministerstwa Finansów. System polskiego operatora połączy się z bazą resortu za pomocą nowoczesnego interfejsu API. Zgodę na wdrożenie tej blokady wydał prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzięki temu rozwiązanie obejmie swoim zasięgiem wszystkich agentów rozliczeniowych – zarówno tych działających w Polsce, jak i podmioty zagraniczne.

Co ze zwykłymi zakupami i przelewami?

Czy musisz obawiać się utrudnień podczas codziennych płatności? Zdecydowanie nie. Nowy mechanizm nakłada celową blokadę wyłącznie na nielegalne strony hazardowe. Wszystkie podstawowe funkcje systemu działają na dotychczasowych zasadach:

  • Zakupy internetowe i stacjonarne: płacisz bez przeszkód w sklepach online i stacjonarnych.
  • Wypłaty i wpłaty gotówki: bankomaty oraz wpłatomaty nadal sprawnie obsługują transakcje.
  • Przelewy na telefon: natychmiastowo przesyłasz pieniądze znajomym bez znajomości numeru konta. Sam proces płacenia pozostaje banalnie prosty. W aplikacji bankowej generujesz sześciocyfrowy kod ważny przez dwie minuty, przepisujesz go na stronie lub terminalu, a potem zatwierdzasz całą operację PIN-em w telefonie.

Jerzy Mroczek, dyrektor departamentu prawnego w Polskim Standardzie Płatności, wyjaśnia, że nowe rozwiązanie skutecznie wspiera stosowanie polskich przepisów. Wprowadza ono spójne zasady dla każdego modelu procesowania płatności i daje dodatkową ochronę dostawcom usług.

Wiadomość od znajomego i prośba o BLIK – co robić, gdy ktoś podszywa się pod bliskich?
Wiadomość od znajomego i prośba o BLIK – co robić, gdy ktoś podszywa się pod bliskich?

Działania Ministerstwa Finansów przynoszą już konkretne rezultaty. Udział szarej strefy w internetowym hazardzie wyraźnie spada – z 58,6 proc. w 2017 roku do 29,1 proc. w 2024 roku. Czarne listy nadal jednak szybko rosną. Rejestr domen zakazanych zawiera obecnie ponad 55 tysięcy wpisów, a urzędnicy dopisują do niego około 700 nowych serwisów każdego miesiąca.

BLIK to popularny polski system płatności mobilnych, za którego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Wśród udziałowców PSP znajdują się czołowe banki oraz instytucje finansowe: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. O skali popularności polskiego rozwiązania najlepiej świadczą liczby. Tylko w 2025 roku użytkownicy zrealizowali za pomocą BLIK-a aż 2,9 miliarda transakcji o łącznej wartości 441,5 miliarda złotych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Media
Tematy: NBPBLIKpłatnościpolski standard płatności
Powiązane
oszustwa na BLIK
Uwaga, plaga oszustw na BLIK! Twoje pieniądze mogą zniknąć w kilka sekund
BLIK
Poważna awaria BLIK. Operator wprost mówi, że doszło do ataku
VeloBank
Utrudnienia w znanym banku. W weekend nie zadziała aplikacja i BLIK
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZa to nie zapłacisz już BLIK-iem. Zmiany wchodzą w życie od 1 września »
Zobacz
|
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Polska, mapa, Europa
Bałtyk pochłonie Żuławy? Pokazali mapę Polski na 2100 rok. Część kraju może trwale zniknąć
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
rolnik szuka żony 12.
Kolejna para z programu "Rolnik szuka żony" ogłasza rozstanie
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak wysoki mandat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj