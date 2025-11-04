Poniedziałkowa awaria BLIK-a

W poniedziałek, 3 listopada po godzinie 14:00 spółka Polski Standard Płatność poinformowała, że BLIK stał się celem "zewnętrznego ataku DDoS". Obserwując wykres zgłaszanych awarii w serwisie Downdetector da się dostrzec, że liczba zgłoszeń o problemach zauważalnie wzrasta właśnie w okolicach godziny 13:30.

Reklama

Firma dość szybko poinformowała o problemach swojej metody płatności i przystąpiła do działania. Sam proces usuwania awarii także przebiegł dosyć szybko, bo już o godzinie 18:30 firma potwierdziła na platformie X, że problem został rozwiązany. Pojawiło się także zapewnienie, że infrastruktura systemu została zabezpieczona, a działanie BLIK-a jest stale monitorowane, aby zachować jego pełną płynność.

"Od godziny 18:30 użytkownicy BLIKA nie powinni mieć problemów z realizacją transakcji. Infrastruktura systemu jest zabezpieczona, a działanie usług jest stale monitorowane w celu zapewnienia ich pełnej płynności." - czytamy w komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych platformy BLIK.

Firma przekazała także, że osoby, których transakcja została zatwierdzona, a pieniądze zostały zablokowane, powinny otrzymać automatyczny zwrot. Jednocześnie pojawił się apel, że jeśli nie nastąpi to w ciągu 48h, to wówczas rekomendowany jest kontakt z bankiem lub operatorem aplikacji, z której wykonano zakup,

Kolejny atak na BLIK

Jest to druga w przeciągu zaledwie kilku dni sytuacja, która bezpośrednio dotyka właśnie platformy BLIK. W minioną sobotę doszło bowiem do podobnej sytuacji i jeszcze przed południem polska spółka informowała, że sytuacja powoli wraca do normy, a cała infrastruktura jest zabezpieczana przed kolejnymi atakami.

Wówczas także potwierdzono, że za awarię odpowiadał zewnętrzny atak DDoS, który wpływał na działanie tej konkretnej metody płatności. Wychodzi więc na to, że albo przestępcy odkryli inną lukę w zabezpieczeniach, albo Polski Standard Płatność nieodpowiednio zabezpieczyli swoją infrastrukturę po sobotnim ataku. Efektem tego byłaby właśnie poniedziałkowa awaria.

Reklama

Na sobotni atak zareagował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Potwierdził on, że tego rodzaju ataki dzieją się regularnie, jednak przeważnie polskie służby są w stanie z nimi walczyć. Tym razem jednak się to nie udało i zwykli obywatele odczuli ich skutki.

W obecnej sytuacji pozostaje liczyć, że poniedziałkowa awaria BLIK-a była ostatnią, jakiej doświadczyło wielu Polaków. Biorąc pod uwagę popularność tej usługi dalsze problemy mogłyby poważnie naruszyć zaufanie do cenionej przez wielu metody płatności.