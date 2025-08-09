Rozpoczęły się pierwsze próby do piątkowej defilady. Jako pierwsi ćwiczyli piloci. Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce. Na czas próby wstrzymany został ruch na mostach Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim oraz pieszo-rowerowym.

Cztery tysiące żołnierzy na ulicach Warszawy

W uroczystościach 15 sierpnia zaplanowano udział ponad czterech tysięcy żołnierzy, w tym 88 pocztów sztandarowych, a także 50 statków powietrznych, 300 jednostek sprzętu wojskowego i 20 okrętów. Będą także reprezentanci sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Widzowie będą mogli podziwiać m.in. czołgi Abrams, Borsuki, śmigłowce, samoloty F-16, a na Bałtyku: korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

Utrudnienia w Warszawie w sobotę

Od godziny 16.00 w sobotę odbędzie się próba naziemna. Zamknięta dla ruchu zostanie Wisłostrada w obu kierunkach (w tym ulica Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem) od Muzealnej do mostu Łazienkowskiego oraz ulice poprzeczne. Te utrudnienia potrwają do godziny 11.00 w niedzielę 10 sierpnia. "W tym czasie trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii 100, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, N14, N16, N33, N64, N83" - poinformował ZTM.

Zamknięte ulice w Warszawie w niedzielę

W niedzielę w godz. 3.00-8.00 zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego będzie most Gdański. Zawieszone zostaną przystanki Most Gdański 53 i 54 oraz Wybrzeże Helskie 01 i 02 – autobusy będą przejeżdżały mostem w obu kierunkach bez zatrzymania.