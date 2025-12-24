Wigilia 2025 to dzień wolny od pracy. Oznacza to, że zarówno mniejsze sklepy, jak i te dużych sieci będą tego dnia, czyli 24 grudnia (środa) zamknięte. Zakupy będzie można zrobić albo na stacjach benzynowych albo w sklepach sieci Żabka.

To właśnie te punkty są najczęściej ratunkiem dla tych, którzy w ostatniej chwili postanowili zrobić zakupy lub o czymś zapomnieli.

Wigilia 2024. W jakich godzinach otwarta jest Żabka?

W Wigilię sklepy i markety spożywcze w tym roku będą zamknięte. Tego dnia czynne mogą być właśnie sklepy sieci Żabka. O ich godzinach pracy decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów.

Reklama

"Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek" - czytamy w komunikacie biura prasowe sieci Żabka.

W Warszawie sklepy tej sieci są otwarte m.in. w takich godzinach:

6-14

6-16

7-19

7-15

Czy Żabki będą otwarte w Boże Narodzenie?

Sklepy sieci Żabka będą również tymi, które będą otwarte w Boże Narodzenie. To również dzień wolny od pracy. Właściciele Żabek także, podobnie jak ma to miejsce w Wigilię, mogą decydować o otwarciu swoich placówek w dowolnych godzinach. Prawdopodobnie wiele placówek tej sieci będzie otwarta 25 i 26 grudnia także w skróconych godzinach. Przykładowo będą to godziny:

10-20

11-21

9-21

Pozostałe sklepy w dwa dni świąt będą zamknięte. Zakupy będzie można zrobić poza sklepami sieci Żabka, na stacjach benzynowych.