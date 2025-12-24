Wigilia 2025 to dzień wolny od pracy. Oznacza to, że zarówno mniejsze sklepy, jak i te dużych sieci będą tego dnia, czyli 24 grudnia (środa) zamknięte. Zakupy będzie można zrobić albo na stacjach benzynowych albo w sklepach sieci Żabka.
To właśnie te punkty są najczęściej ratunkiem dla tych, którzy w ostatniej chwili postanowili zrobić zakupy lub o czymś zapomnieli.
Wigilia 2024. W jakich godzinach otwarta jest Żabka?
W Wigilię sklepy i markety spożywcze w tym roku będą zamknięte. Tego dnia czynne mogą być właśnie sklepy sieci Żabka. O ich godzinach pracy decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów.
"Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek" - czytamy w komunikacie biura prasowe sieci Żabka.
W Warszawie sklepy tej sieci są otwarte m.in. w takich godzinach:
- 6-14
- 6-16
- 7-19
- 7-15
Czy Żabki będą otwarte w Boże Narodzenie?
Sklepy sieci Żabka będą również tymi, które będą otwarte w Boże Narodzenie. To również dzień wolny od pracy. Właściciele Żabek także, podobnie jak ma to miejsce w Wigilię, mogą decydować o otwarciu swoich placówek w dowolnych godzinach. Prawdopodobnie wiele placówek tej sieci będzie otwarta 25 i 26 grudnia także w skróconych godzinach. Przykładowo będą to godziny:
- 10-20
- 11-21
- 9-21
Pozostałe sklepy w dwa dni świąt będą zamknięte. Zakupy będzie można zrobić poza sklepami sieci Żabka, na stacjach benzynowych.
