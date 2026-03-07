Tegoroczna rekrutacja ruszyła 1 marca, a uczelnia planuje przyjąć aż 1280 kandydatów na studia wojskowe. To rekordowy limit miejsc, wynikający z rosnących potrzeb Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Rekrutacja większa niż kiedykolwiek

Jak podkreśla uczelnia, liczba miejsc na kierunkach wojskowych jest ustalana każdego roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które analizuje zapotrzebowanie armii na specjalistów. W 2026 roku limit jest najwyższy w historii uczelni.

Reklama

Obecnie na Wojskowa Akademia Techniczna studiuje około 10 tysięcy osób, z czego blisko 3700 stanowią studenci wojskowi. Po przyjęciu na studia otrzymują oni status podchorążych i stają się żołnierzami czynnej służby wojskowej. To oznacza, że edukacja jest jednocześnie początkiem kariery zawodowej. Po ukończeniu studiów absolwenci mają zapewnione stanowisko w strukturach wojska.

6500 zł miesięcznie i pełne utrzymanie

Jednym z najważniejszych argumentów przyciągających kandydatów jest stabilność finansowa już od pierwszego roku studiów.

Podchorążowie mogą liczyć na:

Reklama

- około 6500 zł brutto miesięcznego uposażenia,

- bezpłatne zakwaterowanie w akademiku,

- pełne wyżywienie,

- opiekę medyczną i ubezpieczenie.

W praktyce oznacza to, że student nie musi ponosić większości kosztów życia. Co więcej, wraz z kolejnymi latami nauki wysokość uposażenia rośnie. W przypadku osób, które ukończyły 26 lat, wynagrodzenie netto wynosi około 5 tys. zł miesięcznie.

Studia i wojsko jednocześnie

Droga do zostania podchorążym rozpoczyna się od szkolenia wojskowego. Po przyjęciu na studia kandydaci przechodzą tzw. unitarkę, czyli podstawowe szkolenie wojskowe. Odbywa się ono we wrześniu i obejmuje między innymi:

- szkolenie taktyczne,

- naukę strzelectwa,

- elementy walki wręcz,

- przygotowanie do służby w jednostkach wojskowych.

Szkolenie kończy się egzaminem oraz uroczystą przysięgą wojskową. Dopiero po niej kandydaci oficjalnie rozpoczynają studia jako podchorążowie. Na pierwszym roku odbywają dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni, a od drugiego roku przechodzą już do zawodowej służby wojskowej.

Kierunki, których potrzebuje armia

Rekrutacja obejmuje w tym roku 13 kierunków technicznych i inżynierskich, które są kluczowe dla nowoczesnych sił zbrojnych. Najwięcej miejsc przygotowano na studiach związanych z elektroniką, technologiami wojskowymi oraz inżynierią.

Wśród dostępnych kierunków znalazły się m.in.:

- informatyka,

- kryptologia i cyberbezpieczeństwo,

- lotnictwo i kosmonautyka,

- mechatronika,

- elektronika i telekomunikacja,

- logistyka,

- budownictwo,

- geodezja i kartografia.

Tak szeroka oferta pokazuje, jak bardzo współczesna armia opiera się dziś na specjalistach od technologii, analizy danych czy cyberbezpieczeństwa.

Armia coraz mocniej inwestuje w specjalistów

Eksperci podkreślają, że rozwój nowoczesnych technologii militarnych sprawia, iż zapotrzebowanie na inżynierów i informatyków w wojsku rośnie z roku na rok. Według analiz NATO i europejskich instytucji obronnych kluczowe znaczenie w przyszłych konfliktach będą mieć m.in. systemy cyberbezpieczeństwa, drony oraz technologie kosmiczne.

Dlatego uczelnie wojskowe, takie jak Wojskowa Akademia Techniczna, stają się jednym z głównych miejsc kształcenia specjalistów dla sektora obronnego.

Dla wielu młodych ludzi to również alternatywa wobec klasycznej ścieżki studiów. Zamiast łączyć naukę z pracą dorywczą, mogą od początku otrzymywać stabilne wynagrodzenie i zdobywać doświadczenie zawodowe.

Nie tylko studia. Wojsko płaci także ochotnikom

Podobny model funkcjonuje również w przypadku Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Program pozwala osobom cywilnym przejść szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności w armii. Ochotnicy biorący udział w programie otrzymują:

- około 6300 zł brutto miesięcznie,

- bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie,

- opiekę medyczną,

- ubezpieczenie oraz ulgi na przejazdy koleją.

Program obejmuje szkolenie z taktyki, strzelectwa oraz obsługi sprzętu wojskowego.

Studia z gwarancją pracy

Na tle wielu kierunków akademickich studia wojskowe wyróżniają się jedną kluczową cechą – gwarancją zatrudnienia po ich ukończeniu. Absolwenci trafiają bezpośrednio do jednostek wojskowych, gdzie rozpoczynają służbę jako oficerowie. Dla części maturzystów to połączenie stabilności finansowej, bezpieczeństwa zawodowego i możliwości pracy przy nowoczesnych technologiach może okazać się wyjątkowo atrakcyjne.

W czasach rosnącej niepewności na rynku pracy taka ścieżka kariery przyciąga coraz więcej kandydatów. A rekordowa liczba miejsc na studiach w Wojskowej Akademii Technicznej pokazuje, że polska armia intensywnie przygotowuje się na wyzwania przyszłości.