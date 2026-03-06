Ubiegłoroczne wybory prezydenckie były starciem dwóch kandydatów. Karol Nawrocki konkurował z Rafałem Trzaskowskim. Pierwszą turę wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej, wiadomo było, że w drugiej rywalizacja będzie bardzo zacięta. Ostatecznie, to popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki wygrał z Trzaskowskim, ale jego przewaga nie była wielka - wyprzedził konkurenta o 369 591 głosów.

Tak dziś zagłosowaliby Polacy w wyborach prezydenckich

Po prawie pół roku od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, IBRiS postanowił sprawdzić, jak Polacy zagłosowaliby w wyborach prezydenckich, gdyby te odbyły się pod koniec stycznia. Jak się okazało, tym razem w pierwszej turze zwyciężyłby Karol Nawrocki z wynikiem 39,6 proc., uzyskując wynik o 12,2 pkt. proc. lepszy od Rafała Trzaskowskiego (27,4 proc.). Trzecie miejsce przypadłoby z kolei Sławomirowi Mentzenowi, chociaż chęć zagłosowania na niego zadeklarowało tylko 6,9 proc. ankietowanych. Na dalszych pozycjach znaleźliby się Grzegorz Braun (6,7 proc.), Adrian Zandberg (5,3 proc.) i Magdalena Biejat (4,8 proc.). Na "pozostałych" kandydatów wskazałoby 3,2 proc. respondentów, a na samym końcu znalazłby się były marszałek Sejmu Szymon Hołownia z wynikiem 1,1 proc. Sprecyzowanych preferencji nie miałoby 5 proc. głosujących.

Tak Polacy oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego

Na przełomie stycznia i lutego pracownia United Surveys przeprowadziła dla portalu wp.pl sondaż, w którym zadano Polakom następujące pytanie: "Jak ocenia Pan/i działalność Karola Nawrockiego po upływie pierwszego półrocza jego kadencji na stanowisku prezydenta RP?".