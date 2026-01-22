Oscary 2026. Ogłoszono nominacje

W czwartek ogłoszone zostały nominacje do Oscarów 2026. Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zostaną rozdanie już po raz 98. Nominacje ogłosili Danielle Brooks oraz Lewis Pullman.

Polacy mają szansę na Oscara 2026

Okazuje się, że wśród tych, którzy mają szansę na statuetkę jest dwoje Polaków. Maciek Szczerbowski to współautor filmu "The Girl Who Cried Pearls", który może otrzymać Oscara za krótkometrażową animację. Drugą Polką, która może zostać nagrodzona jest Małgosia Turzańska. Nominowana została za kostiumy do filmu "Hamnet".

Polka z szansą na Oscara. Kim jest Małgosia Turzańska?

Małgosia Turzańska to projektantka. Zaczynała swoja karierę u boku Agnieszki Holland. Nominowana do Oscara Polka pracowała przy serialu "Stranger Things", "Plan Maggie" z Gretą Gerwig, Ethanem Hawkiem i Julianne Moore. Pracowała nad kostiumami do "Aż do piekła" z Jeffem Bridgesem i Chrisem Pine'em oraz "Nigdy cię tutaj nie było" z Joaquinem Phoeniksem.

O czym jest film "Hamnet"?

Film "Hamnet", za który Małgosia Turzańska otrzymała nominację w kategorii "Kostiumy" , jest inspirowany powieścią Maggie O'Farrell. Opowiada o losach Agnes, żony Williama Szekspira (w tej roli Paul Mescal), która probuje odnaleźć się po śmierci ich 11-letniego syna o imieniu Hamnet. Chłopiec umiera na skutek zarazy.