Życzenia świąteczne Pary Prezydenckiej, wraz z nagraniem wideo, opublikowano na stronie prezydenta i w mediach społecznościowych.

Prezydent: Wigilia to najpiękniejszy czas w roku

"Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku - czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności, czas, gdy jesteśmy naprawdę razem i najpełniej to przeżywamy" - powiedział prezydent. Karol Nawrocki zaapelował do Polaków, aby strzegli skarbu, jakim są polskie tradycje bożonarodzeniowe m.in. świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, kolędy, pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje. "Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu" - życzył Polakom Karol Nawrocki.

"Życzymy pokoju i pomyślności"

"Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni Nowego Roku" - powiedziała Marta Nawrocka. Podkreśliła, że choć święta to czas odpoczynku i wytchnienia, z mężem "szczególną pamięcią otaczają tych, którzy w świątecznych dniach pełnią służbę; dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta".

Premier Donald Tusk: Niech zło nie będzie nam straszne

"Święta Bożego Narodzenia mają wielką moc. Dlatego co roku ich wyczekujemy, dlatego dziś tak bardzo są nam potrzebne" - powiedział premier Donald Tusk w swoich życzeniach, opublikowanych na platformie X. Donald Tusk podkreślił, że codzienność zalewa nas informacjami, które budzą smutek i przerażenie. "Świat zwariował ileś razy. Każdy z nas to powtarzał w mijającym roku" - powiedział i dodał, że "kłamstwo i nienawiść wydają się wyznaczać nową epokę". "Jak sobie z tym rosnącym złem poradzić? Jest na to jeden niezawodny sposób i właśnie Święta to przypominają. Istnieje potęga, która powstrzymuje zło. Ta potęga jest w naszych sercach. Nazywa się miłość i dobro" - mówił Donald Tusk. Premier życzył Polakom, aby święta Bożego Narodzenia przyniosły światło, miłość i odwagę. "Podzielmy się tym z bliskimi, a żadne zło nie będzie nam straszne. Spokojnych, rodzinnych i bezpiecznych świąt, kochani" - powiedział.