Maciej Misztal był jednym z założycieli Kabaretu Trzeci Wymiar. Tworzył go z Arturem Dyjasem i Arturem Banaszkiewiczem. Przekazali, że ich przyjaciel zmarł z powodu ciężkiej choroby. Miał 43 lata.

"Spotkamy się... Tam, wyżej"

"Dzisiejszy poranek zmiótł nas z nóg. [...] Po dziś dzień pamiętamy pierwszy telefon w sprawie założenia kabaretowego składu. [...] Przyjacielu, choć był moment, w którym poszliśmy na mały odpoczynek, to ponownie mieliśmy się spotkać, stanąć jeszcze razem na scenie. Cóż… spotkamy się. Tam wyżej. Wywołamy jeszcze wspólnie niejeden uśmiech. Nie żegnamy się, zobaczymy się, tak jak to ustaliliśmy parę miesięcy temu. Tymczasem, odpoczywaj" - napisali na profilu zespołu na Instagramie.

"Był prawdziwym wulkanem energii"

Macieja Misztala pożegnali też organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. "Był prawdziwym wulkanem energii i radości, którymi bezinteresownie dzielił się z każdym z nas. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba ciepła, pomocna i zaangażowana w swoją pracę. Jesteśmy wdzięczni za każdy wspólny rok, za każdą chwilę zawodowej drogi, którą przeszliśmy razem" - napisali.