Michał Urbaniak zmarł 20 grudnia. Miał 82 lata. Bliscy artysty poinformowali w mediach społecznościowych o szczegółach uroczystości.

Podano informacje o pożegnaniu Michała Urbaniaka

"Pożegnanie Michała odbędzie się w środę 7 stycznia 2026 r. o godz. 13.00. w Warszawie. Dom Pogrzebowy na Cmentarzu Wojskowym, ul. Powązkowska 43/45" - napisano w krótkim komunikacie. Michał Urbaniak był jednym z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, skrzypek i saksofonista, artystą o światowej renomie. "Kocham życie i czerpanie z niego pełnymi garściami. Dlatego nieustannie i permanentnie muszę tworzyć" - mówił w wydanym w zeszłym roku wywiadzie-rzece.

Michał Urbaniak, wielka gwiazda jazzu

Na swoim koncie Michał Urbaniak miał ponad 60 płyt. Wśród muzyków, z którymi grał i współpracował znalazły się największe sławy jazzu, takie jak: Quincy Jones, Freddie Hubbard, Elvin Jones, Herbie Hancock, Chick Corea, George Benson, Billy Cobham, Wayne Shorter, Marcus Miller, Joe Zawinul, Ron Carter, Kenny Barron, Buster Williams. I sam Miles Davis. Koncertował w słynnych klubach jazzowych, m.in. Blue Note, Village Vanguard, Sweet Basil, prestiżowych salach koncertowych, takich jak: Carnegie Hall, Beacon Theatre, czy Avery Fisher Hall, jak również na najważniejszych światowych festiwalach. W 1992 roku jego nazwisko znalazło się wśród gwiazd jazzu na pierwszym miejscu w aż pięciu kategoriach rankingu opiniotwórczego magazynu "Down Beat".