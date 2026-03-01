Jak podaje portal, chodzi o takie osoby jak: 40-letni Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, 38-latek Jarosław Margielski, prezydent Otwocka, oraz 34-letni Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Według prezesa PiS idealny kandydat powinien należeć do młodszego pokolenia, mieć wizerunek sprawnego menedżera i jednocześnie być neutralny, aby nie spowodować oporu żadnej z frakcji w partii, głównie "harcerzy" i "maślarzy" - informuje Onet.

Kandydaci na premiera PiS

Informatorzy Onetu twierdzą, że poszukiwania nie ograniczają się wyłącznie do samorządowców. Rozważana jest także kandydatura Tomasza Szatkowskiego, byłego wiceministra obrony narodowej w rządach PiS, a późniejszego ambasador Polski przy NATO.

Dalej w grze jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Prezes ponoć ceni go odkąd zaczął mocno atakować Donalda Tuska. Zdaniem dziennikarzy portalu, "prezes nie ma w tej chwili wielkich oczekiwań wobec kandydata na premiera". Musi być dość młody i na tyle radykalny, by zdobył elektora Konfederacji i Brauna.

Spotkanie na Nowogrodzkiej

Wedle informacji "Newsweeka" w środę na Nowogrodzkiej zebrało się bardzo wąskie grono polityków PiS wraz z prezesem partii. Tam Kaczyński miał oznajmić, kto ma być kandydatem na premiera. Ta informacja ma być jednak bardzo pilnie strzeżona i ma nie wypłynąć.

Zamiarem prezesa PiS jest ogłoszenie nazwiska w marcu. Może się to stać w dla PiS hali "Sokoła" w Krakowie. Partia ogłaszała tam kandydatury Andrzeja Dudy w 2014 r. i Karola Nawrockiego w 2024 r.