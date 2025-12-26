Gwiazda współczesnego jazzu. Kim jest Aga Derlak?

Aga Derlak to pianistka jazzowa, kompozytorka i edukatorka. Laureatka nagród FRYDERYK 2024 w kategoriach Artysta Roku Jazz oraz album Roku Jazz, a także laureatka FRYDERYKA 2016 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku Jazz.

Reklama

Absolwentka Berklee College of Music w Bostonie (2019) i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2017). Obecnie wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Trwa ładowanie wpisu

Kawka z...Z kim współpracowała Aga Derlak?

W 2018 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zaproszona do prestiżowego programu Berklee Global Jazz Institute. Współpracowała między innymi ze Zbigniewem Namysłowskim, Michałem Tomaszczykiem, Danielem Toledo, Atom String Quartet, Jerzym Małkiem, Nikola Kołodziejczykiem, Dorotą Miśkiewicz, Andree Haywardem, Lucianą Souzą, Claudio Ragazzi, Mauricio Moralesem, Patricia Zarate, Grzechem Piotrowskim, Sabiną Meck, Łukaszem Żytą, Olą Trzaską i wieloma innymi artystami koncertując czy współtworząc projekty artystyczne, nagrywając albumy.

Kawka z...Agą Derlak. "Stwierdziłam, że napiszę muzykę o ADHD"

Najnowszym albumem Agi Derlak jest płyta "neurodivergent". Jestem osobą neuroatypową. Dwa lata temu zdiagnozowałam się, że jestem ADHD-owcem. To nie jest tak, że diagnoza nagle otwiera mi oczy i nigdy bym się nie domyśliła, że rzeczywiście jest we mnie jakaś odmienność, bo takie rzeczy się czuje i takie rzeczy się widzi przez całe swoje życie - mówi w Kawce z...Aga Derlak.

W związku z tym, że stwierdziłam, że tą inność, rzeczywiście tą odmienność mogę wykorzystać w sposób twórczy i kreatywny, stwierdziłam, że napiszę muzykę, która będzie taką, powiedzmy, wypowiedzią, typową wypowiedzią osoby z ADHD - wyjaśnia artystka.

Reklama

Kawka z...Agą Derlak. Czy na scenie potrafi "odlecieć w kosmos"?

Co osoba z ADHD zdaniem Agi Derlak ma w głowie i co nie do końca pozwala jej normalnie funkcjonować? Jak tworzy i jak występuje na scenie? Co jest dla niej trudnością? Czy to, co usłyszmy na płycie, jest tym, co jej trio wykonuje na koncercie? A może przed publicznością potrafi "odlecieć w kosmos"? Jak doszło do tego, że została pianistką jazzową i jak trafiła do szkoły w Stanach Zjednoczonych i na światowe sceny? Tego dowiecie się z tego odcinka Kawki z....