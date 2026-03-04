Protest przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę

To, że Niemcy idą ramię w ramię z Polakami na pewno nie spodoba się Władimirowi Putinowi i Aleksandrowi Łukaszence. Bojkot wynika z tego, że w ceremonii wezmą udział reprezentacje Rosji i Białorusi. To wyraz protestu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku.

Reklama

Zdecydowaliśmy, że reprezentacja Niemiec na igrzyskach paralimpijskich nie weźmie udziału w przemarszu reprezentacji podczas ceremonii otwarcia w Weronie. Ta decyzja ma na celu zarówno skupienie się na nadchodzących zawodach, jak i wyrażenie solidarności z ukraińską delegacją - uzasadnił Niemiecki Komitet Paralimpijski.

Niemieccy paralimpijczycy tylko na nagraniach

Poinformowano, że niemieccy paralimpijczycy pojawią się w nagranych wcześniej fragmentach, które zostaną wyemitowane podczas ceremonii otwarcia w Weronie. Sportowcy paralimpijscy uosabiają odwagę, determinację i umiejętność pokonywania wyzwań. Szczególnie w trudnych czasach naszym wspólnym obowiązkiem pozostaje widoczne ucieleśnianie wartości paralimpijskich i zdecydowana ochrona integralności sportu - dodano w oświadczeniu niemieckiego komitetu.

Oprócz Polski, Ukrainy i Niemiec ceremonię otwarcia igrzysk paraolimpijskich zbojkotują również Kanada, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Austria, Rumunia i Wielka Brytania.

Reklama

10. sportowców z Rosji i Białorusi

Międzynarodowy Komitet Paralimpijski spodziewa się rekordowej liczby sportowców na zimowych igrzyskach - ponad 600. Ostateczna liczba uczestników ma zostać potwierdzona w najbliższych dniach. 10 spośród zgłoszonych zawodników pochodzi z Rosji i Białorusi. We wrześniu 2025 roku zawieszono sankcje nałożone na komitety paralimpijskie obu tych krajów.