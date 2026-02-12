Ceferin rozwiał nadzieje Rosjan

Nastroje Rosjanom popsuł szef UEFA. Aleksander Ceferin na kongresie w Brukseli powiedział, że stanowisko tej Europejskiej Unii piłkarskiej w sprawie wykluczenia Rosji z międzynarodowych rozgrywek "pozostaje niezmienione".

Reklama

Ceferin już od dawna wyklucza możliwość powrotu Rosji do międzynarodowych rozgrywek przed zakończeniem wojny z Ukrainą. W czwartek Słoweniec podtrzymał tę opinię. Stanowisko UEFA jest jasne i niezmienne - zapewnił Ceferin na konferencji prasowej przy okazji 50. Kongresu UEFA, odmawiając "ingerencji" w dyskusje prowadzone przez inne strony.

Szef UEFA nie komentuje słów prezydenta FIFA

Ponad tydzień temu prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej w wywiadzie dla "Sky Spors" odpowiedział twierdząco na pytanie dotyczące zniesienia zakazu nałożonego na Rosję po jej inwazji zbrojnej na Ukrainę w lutym 2022 roku. Musimy to (rozważyć), to pewne - powiedział wówczas przewodzący FIFA, Infantino.

Nie mogę komentować działań FIFA ani wypowiedzi rządów - oznajmił szef UEFA, ale stwierdził, że "śledzi to, co dzieje się każdego dnia". Świat się zmienia. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - kontynuował.

Ceferin sprzeciwia się organizacji meczów krajowych rozgrywek poza granicam

Reklama

Podczas czwartkowego przemówienia w Brukseli Ceferin sprzeciwił się również organizacji meczów krajowych rozgrywek poza granicami, twierdząc, że europejskie ligi nie powinny ryzykować utraty lojalności kibiców dla krótkoterminowych celów. W tym sezonie były pomysły organizacji meczu hiszpańskiej ekstraklasy Villarrealu z Barceloną w Stanach Zjednoczonych oraz Serie A Milanu z Como w Australii, zanim władze obu lig odwołały te plany.

Ceferin odradził klubom zamianę "korzeni na zasięg". Krajowe ligi czerpią siłę ze swojego terytorium, tradycji i kibiców chodzących na mecze. Eksport krajowych meczów za granicę może służyć krótkoterminowym interesom, ale osłabia więzi i podważa lojalność. Jak budować tożsamość, jeśli wyprowadza się piłkę nożną z domu - dodał szef UEFA.