To obywatele z podwójnym obywatelstwem ukraińskim i węgierskim. Zostali przymusowo wcieleni do wojska. Podjąłem decyzję o uwolnieniu dwóch z nich - powiedział Putin podczas spotkania z Szijjarto w Moskwie.
Możecie zabrać ich ze sobą samolotem, którym przylecieliście i którym wrócicie do Budapesztu - zaproponował Putin.
Putin uwalnia dwóch jeńców po rozmowie z Orbanem. Zaskakująca decyzja w Moskwie
Szijjarto wyjaśnił, że we wtorek, podczas rozmowy telefonicznej z Putinem, premier Węgier Viktor Orban poruszył te kwestię i poprosił o rozważenie uwolnienia obywateli węgierskich, którzy są przetrzymywani przez armię rosyjską.
Węgierski minister dodał, że wielu obywateli jego kraju zostało zmobilizowanych na Ukrainie. Niektórzy zaginęli lub trafili do rosyjskiej niewoli.
