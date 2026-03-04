To obywatele z podwójnym obywatelstwem ukraińskim i węgierskim. Zostali przymusowo wcieleni do wojska. Podjąłem decyzję o uwolnieniu dwóch z nich - powiedział Putin podczas spotkania z Szijjarto w Moskwie.

Możecie zabrać ich ze sobą samolotem, którym przylecieliście i którym wrócicie do Budapesztu - zaproponował Putin.

Putin uwalnia dwóch jeńców po rozmowie z Orbanem. Zaskakująca decyzja w Moskwie

Szijjarto wyjaśnił, że we wtorek, podczas rozmowy telefonicznej z Putinem, premier Węgier Viktor Orban poruszył te kwestię i poprosił o rozważenie uwolnienia obywateli węgierskich, którzy są przetrzymywani przez armię rosyjską.

Reklama

Węgierski minister dodał, że wielu obywateli jego kraju zostało zmobilizowanych na Ukrainie. Niektórzy zaginęli lub trafili do rosyjskiej niewoli.