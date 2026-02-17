Sześć miejsc dla Rosji, cztery dla Białorusi

Sportowcy z Rosji i Białorusi uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich w Paryżu w 2024 roku pod neutralną flagą. Podobnie jest w trwającej we Włoszech zimowej olimpiadzie. Na zbliżającej się paraolimpiadzie sytuacja ulegnie zmianie. Reprezentanci z krajów rządzonych przez Putina i Łukaszenkę będą mogli startować pod swoimi flagami narodowymi.

Rosyjskiemu Komitetowi Paralimpijskiemu przyznano łącznie sześć miejsc... Białoruskiemu przyznano cztery miejsca - oświadczył IPC. Przedstawiciel IPC Craig Spence wyjaśnił, że ci sportowcy będą traktowani jak zawodnicy z „każdego innego kraju”.

Rosjanie i Białorusini wykluczeni od inwazji na Ukrainę

Już we wrześniu ubiegłego roku w Seulu Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął decyzję o zniesieniu częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi, obowiązującego od czasu inwazji na Ukrainę, oraz o przywróceniu obu komitetom narodowym statusu pełnoprawnych członków organizacji.

Prezydent FIFA dał nadzieję Putinowi i jego rodakom

Rosja liczy też na powrót do międzynarodowych rozgrywek piłkarskich. Prezydent FIFA, Gianni Infantino ostatnimi swoimi wypowiedziami dał Putinowi i jego rodakom nadzieję. Szwajcar, którego podobno łączą bliskie relacje z Putinem ostatnio stwierdził, że sankcje nałożone na Rosję trzeba znieść i pozwolić jej na powrót do międzynarodowych rozgrywek piłkarskich.

Z tym poglądem nie zgadza się jednak szef UEFA. Aleksander Ceferin jasno dał do zrozumienia, że Europejska Unia Piłkarska nie dopuści Rosjan do żadnych rozgrywek, do czasu aż zakończy się wojna w Ukrainie.

Powstała lista wrogów i przyjaciół Rosji

Rosjanie zbadali sprawę i policzyli "szable" w Europie. Tamtejsze media opublikowały listy "wrogów" i "przyjaciół". Według nich przeciwko powrotowi rodaków Putina do międzynarodowych rozgrywek piłkarskich są: Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Belgia, Anglia, Szkocja, Irlandia i Islandia.

Natomiast za z niesieniem sankcji na Rosję opowiadają się: Bułgaria, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Grecja, Węgry i Kazachstan. Jednoznacznego stanowiska w tej sprawie nie zajęły Norwegia, Finlandia, Hiszpania, Włochy, Szwajcaria czy Chorwacja.