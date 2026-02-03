Infantino w wywiadzie dla Sky Sports powiedział, że jego pierwszym pragnieniem jest przywrócenie reprezentacji młodzieżowych Rosji. Musimy (rozważyć przywrócenie Rosji do rozgrywek), zdecydowanie, ponieważ ten zakaz nic nie dał. Po prostu wywołał więcej frustracji i nienawiści. Możliwość grania przez dziewczęta i chłopców z Rosji meczów piłkarskich w innych częściach Europy byłaby pomocna - powiedział szef FIFA.

UEFA też wykluczyła Rosję

FIFA zakazała Rosji udziału w rozgrywkach, gdy w lutym 2022 roku rozpoczęła się jej zbrojna inwazja na Ukrainę. Reprezentację wykluczono m.in. z mistrzostw świata w Katarze i nie brała udziału w kwalifikacjach do MŚ 2026.

Rosja nie występuje również w mistrzostwach Europy i kwalifikacjach do tej imprezy. Kierująca futbolem na Starym Kontynencie UEFA ma zaplanowane na 11 lutego obrady swojego Komitetu Wykonawczego (dzień później odbędzie się Kongres). Stanowisko prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina jest takie, że aby przywrócić Rosję do rozgrywek, konieczne jest zakończenie wojny w Ukrainie.

Reprezentacja Rosji gra mecze towarzyskie

Na poziomie seniorskiej reprezentacji mężczyzn Rosja ogranicza się do udziału w meczach towarzyskich. Ostatnio Sborna zmierzyła się z Chile i Peru. Oba mecze odbyły się w listopadzie.