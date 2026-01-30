Rosjanie użyli do ataków jednej rakiety balistycznej Iskander-M oraz 111 dronów uderzeniowych m.in. tym typu Shahed, Gerbera i Italmаs. Nadlatywały one z terenów Federacji Rosyjskiej oraz okupowanych terenów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy – wyjaśniono w komunikacie.

Atak powietrzny na Ukrainę

"Atak powietrzny odpierany był przez lotnictwo, rakietowe wojska przeciwlotnicze, pododdziały walki radioelektronicznej, jednostki systemów bezzałogowych oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy. Według wstępnych danych, do godziny 8 (godz. 7 w Polsce) obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub stłumiła 80 wrogich bezzałogowych statków powietrznych” – podkreślono.

Według ukraińskich Sił Powietrznych rakieta balistyczna i 25 dronów trafiły w cele w 15 miejscach. W dwóch lokalizacjach na ziemię spadły szczątki zestrzeliwanych dronów. Więcej szczegółów w tej sprawie nie ujawniono.

Trump poprosił Putina

Prezydent Trump powiedział w czwartek, że poprosił Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna. Amerykański przywódca oznajmił, że Putin zgodził się na tę prośbę.

Z powodu zimna, ekstremalnego zimna - takiego samego jakie mamy my - osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby nie strzelał do Kijowa i miast i miasteczek przez tydzień - powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu. Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: "Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego”. A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił - dodał.

"Liczymy na to, że (te) ustalenia będą realizowane. Działania deeskalacyjne sprzyjają realnemu postępowi w kierunku zakończenia wojny" – odpowiedział na to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.