Z powodu zimna, ekstremalnego zimna - takiego samego jakie mamy my - osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby nie strzelał do Kijowa i miast i miasteczek przez tydzień - powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu. Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: "Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego”. A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił - dodał. Zaznaczył, że Ukraińcy "prawie w to nie uwierzyli, ale byli z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo mają poważne problemy”.

Zakończenie wojny w Ukrainie

Prognozy pogody wskazują, że nad Ukrainę nadejdzie w najbliższych dniach fala zimna znad Rosji, a temperatury mogą spaść do -28 stopni Celsjusza.To nie jest po prostu zwykły chłód, to jest nadzwyczajnie zimno, rekordowe zimno, to cała kupa złej pogody, najgorszej. (Ukraińcy) mówili, że nigdy nie doświadczyli takiego zimna - powiedział Trump.

Trump nie wyjaśnił, kiedy odbyła się jego rozmowa z Putinem. Ostatnią, o której informowano publicznie, przeprowadzono w grudniu. Prezydent wyraził też optymizm co do możliwości rychłego zakończenia wojny w Ukrainie, co powtórzył również obecny na spotkaniu wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff. Doradca prezydenta powiedział, że w negocjacjach "dzieją się dobre rzeczy" i dokonują się duże postępy.

Rozmowy w Abu Zabi

W ubiegłą niedzielę gościliśmy w Abu Zabi z Jaredem (Kushnerem) i Danem Driscollem pięciu rosyjskich generałów i uważamy, że poczyniliśmy duże postępy. Rozmowy będą kontynuowane za około tydzień, ale między stronami dzieje się wiele dobrego. Omawiamy umowę dotyczącą ziemi - mówił Witkoff. Wysłannik Trumpa oznajmił, że "protokoły bezpieczeństwa: dla Ukrainy są „w większości uzgodnione”, podobnie jak pakt gospodarczy na rzecz odbudowy tego państwa.