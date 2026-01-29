Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji zaapelowało do obywateli, aby nie udostępniali danych osobowych ani własnych poglądów na otwartych czatach, forach i grupach dyskusyjnych. "Nie udostępniaj danych osobowych ani swoich opinii na otwartych czatach, grupach i forach. Unikaj sporów na prowokujące tematy" – napisano w komunikacie MSW.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji ostrzega

Jak wyjaśnił zespół prasowy resortu, tego typu aktywność może przyciągać uwagę osób zajmujących się nielegalną rekrutacją. MSW zwraca uwagę, że osoby zaangażowane w działalność przestępczą często wyszukują użytkowników o tzw. "aktywnej postawie życiowej" na podstawie ich wypowiedzi w internecie.

Reklama

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji ostrzega także przed publikowaniem szczegółowych danych o miejscach nauki, pracy i zamieszkania, nieodpowiadanie na pytania osobiste oraz niedodawanie obcych do listy znajomych, zaleca ograniczenie dostępu do profili w mediach społecznościowych. W przypadku zauważenia oznak presji lub prób rekrutacji obywatelom zaleca się niezwłocznie skontaktować się z organami ścigania.

Rosja rozszerza kontrolę

Reklama

Jednocześnie władze Rosji rozszerzają kontrolę nad przestrzenią cyfrową, tłumacząc to koniecznością "ochrony Rosjan. FSB dostało prawo do wyłączania nie tylko telefonów komórkowych, ale także linii stacjonarnych i innych form komunikacji, w ramach przed "zagrożeniami bezpieczeństwa".

Eksperci RKS Global przewidują, że w najbliższych latach dostęp do internetu w Rosji może zostać ograniczony do tzw. "białej listy" dozwolonych stron. Ich zdaniem, mechanizmy kontroli mogą zostać rozszerzone aż do pełnego wdrożenia rozpoznawania twarzy i stworzenia scentralizowanych baz danych profili obywateli.