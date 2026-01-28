Boris Pistorius zaapelował o większe zaangażowanie w pomoc dla Kijowa.Byłoby dobrze, gdyby jeden lub dwa inne kraje znalazły i dostarczyły coś jeszcze - stwierdził podczas spotkania ze swoim litewskim odpowiednikiem Robertasem Kaunasem.

Niemcy "zrobiły nieproporcjonalnie dużo"

Dodał, że jego krajowi kończą się możliwości wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej. Zdaniem Pistoriusa, Niemcy "zrobiły nieproporcjonalnie dużo" w dziedzinie obrony powietrznej Ukrainy. Dostarczyły m.in. jedną trzecią istniejących systemów rakietowych Patriot oraz systemy IRIS-T.

Minister obrony Niemiec podkreślił, że dostarczony dotychczas sprzęt nie wystarczy Ukrainie. To ze względu na znaczny wzrost rosyjskich ataków. Dlatego zaapelował do sojuszników o zwiększenie wsparcia dla Kijowa.

Niemcy na tym skorzystają

Jak poinformował EURACTIV, Niemcy chcą nagrodzenia największych sojuszników Ukrainy poprzez powiązanie wydatków z nowej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro z poziomem dwustronnego wsparcia udzielonego przez poszczególne państwa UE. Na propozycji tej skorzystałyby najbardziej Niemcy. Od czasu inwazji Rosji w 2022 roku przekazały Ukrainie największe wsparcie finansowe.

Według wskaźnika wsparcia dla Ukrainy (Ukraine Support Tracker) opracowanego przez Instytut Kiloński (Kiel Institut), niemiecka pomoc dwustronna dla Ukrainy wynosi prawie 25 mld euro. Pod względem wielkości pomocy Niemcy znajdują się na pierwszym miejscu w Europie i na drugim na świecie, po USA, które przeznaczyły na wsparcie dla Kijowa prawie 115 mld euro.

Najbardziej pomagają Ukrainie

Francja, druga co do wielkości gospodarka UE, przekazała 7,5 mld euro (9. miejsce na świecie), natomiast Włochy 2,7 mld euro (14 miejsce na świecie). Polska przekazała prawie 5,5 mld euro i plasuje się pod tym względem na 11. pozycji na świecie.

Jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, to największą część swojego PKB Ukrainie przekazała w formie pomocy dwustronnej Dania (3 proc. PKB). Na drugim miejscu znajduje się Estonia (2,8 proc. PKB), a na trzecim Litwa (2,3 proc.). Niemcy, które przekazały Ukrainie niecałe 0,7 proc. PKB, plasują się na 14. miejscu na świecie, a Polska na 9. miejscu (0,9 proc. PKB).