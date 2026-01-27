"Jest decyzja. Komisja Europejska zatwierdziła polski plan SAFE - prawie 44 mld euro na obronność. Tak wyglądają prawdziwe sojusze" - napisał premier Donald Tusk na platformie X. Budżet SAFE to 150 mld euro. O pieniądze wnioskowało 19 krajów.

Polska największym beneficjentem

Polska będzie największym beneficjentem tego program. Nasz rząd złożył 139 projektów w takich dziedzinach jak Tarcza Wschód, obrona powietrzna i przeciwrakietowa, amunicja, systemy artyleryjskie, drony i systemy anhydronowe, ochrona infrastruktury krytycznej czy cyberbezpieczeństwo.

Podpisanie umów planowane jest na marzec. Wcześniej, jeśli wnioski zostaną zaakceptowane, KE skieruje plany do zatwierdzenia przez Radę UE. Rada będzie miała na to cztery tygodnie. Polska ma dostać najpierw 15-procentową zaliczkę, a wypłaty mają następować w transzach w kwietniu i październiku.

Program pożyczek SAFE

Program preferencyjnych pożyczek SAFE został ustanowiony w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, o co zabiegała polska prezydencja. Jest elementem planu dozbrajania Europy w związku z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Oprócz Polski, KE dała w poniedziałek zielone światło także siedmiu innym krajom UE na realizację SAFE. Są to: Estonia, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Słowacja i Finlandia. Wcześniej Komisja Europejska zaakceptowała pierwszą grupę wniosków. "Zatwierdziliśmy już wstępną partię planów SAFE dla Belgii, Bułgarii, Danii, Hiszpanii, Chorwacji, Cypru, Portugalii i Rumunii" - informowała wtedy szefowa KE.