W siedmiostronicowym liście do szefów rządów i głów państw UE von der Leyen zauważyła, że w związku z przedłużającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie, UE będzie musiała w nadchodzących tygodniach i miesiącach "zachować wysoką czujność i zapewnić niezbędny poziom gotowości na wszelkie przyszłe wyzwania".

"Przyszłość pozostaje niejasna"

Dodała, że już doszło do wewnętrznego wysiedlenia milionów ludzi, zwłaszcza w Iranie i Libanie, i chociaż wojna nie przełożyła się jeszcze na wzrost napływów migracyjnych w kierunku UE, to szybko może to ulec zmianie. "Przyszłość pozostaje niejasna i wymaga pełnej mobilizacji wszystkich dostępnych nam narzędzi dyplomacji migracyjnej. Konieczne jest zatem, abyśmy współpracowali z krajami regionu, takimi jak Turcja, Liban i Pakistan" – napisała szefowa KE.

Von der Leyen wymieniła też działania, jakie podjęła, podejmuje i planuje w tej dziedzinie UE, w tym m.in. w Iranie, Syrii, Turcji i Libanie. Przyznała, że sama w ciągu ostatnich dni rozmawiała w przywódcami regionu, zaś służby KE ściśle monitorują sytuację we współpracy z państwami członkowskimi, agencjami UE, Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) i UNHCR (Agencją ONZ ds. Uchodźców).

"UE musi być gotowa do wspierania dotkniętych krajów"

"UE musi być gotowa do wspierania dotkniętych krajów i szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby w terenie" – podkreśliła.

Polityczka zauważyła, że w 2025 r. liczba nielegalnych przekroczeń granicy spadła o 25 proc., a liczba wykrytych osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę (178 tys.) była najniższa od pięciu lat. "W bieżącym roku liczba nielegalnych przekroczeń granicy nadal spadała. Nie jest to jednak pewne" – oceniła szefowa KE.

"Rzetelne wdrożenie paktu o migracji i azylu"

Von der Leyen podkreśliła, że niezbędnym warunkiem zrównoważonej polityki migracyjnej UE jest rzetelne wdrożenie paktu o migracji i azylu, który zacznie obowiązywać od 12 czerwca 2026 r. Jak przyznała, KE prowadzi ciągły dialog z władzami państw UE odnośnie do wdrażania regulacji.

"Znajdujemy się na etapie, na którym państwa członkowskie muszą poczynić postępy w zakresie reform krajowych i nadać priorytet ustanowieniu nowych procedur i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania paktu" – podkreśliła, dodając, że trwają też rozmowy na temat innowacyjnych sposobów przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Polityczka przypomniała, że UE podjęła ważne kroki legislacyjne, przyjmując nowe przepisy dotyczące bezpiecznych państw trzecich oraz pierwszy unijny wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia.

"Kluczowym priorytetem pozostaje poprawa współpracy z państwami trzecimi w zakresie powrotów z UE i readmisji. Komisja jest gotowa wspierać negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia w sprawie powrotów" – napisała.

Według niej żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom związanym z migracją, dlatego tak cenne będzie przedyskutowanie tego problemu na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. To odbędzie się w czwartek, 19 marca, w Brukseli.