"Der Spiegiel" wskazał, że mimo zapowiedzi weta prezydenta Nawrockiego wobec programu SAFE, polski rząd nadal popiera unijny instrument.

Niemcy: Tuska irytuje blokowanie unijnych kredytów

Zdaniem "Spiegla", premiera Donalda Tuska irytuje blokowanie przez głowę państwa unijnych kredytów na zbrojenia.

Niemcy: Walka o władzę w Polsce się zaostrza

Niemiecki tygodnik podkreślił, że spór wokół SAFE pokazuje zaostrzenie politycznego konfliktu między dwoma obozami w Polsce.

Niemcy: Prezydent Polski odrzuca miliardy z Brukseli

"Prezydent Polski odrzuca 43,7 mld euro z Brukseli" – tak z kolei zatytułował w piątek swój artykuł o zawetowaniu przez Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej unijny program SAFE niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Gazeta napisała, że Nawrocki zdecydował się na weto, mimo że to Warszawa miała "zdecydowanie najbardziej skorzystać" z programu SAFE spośród europejskich stolic.

"Dzięki temu programowi państwa UE mogą szybko uzyskać korzystne pożyczki. Polska miałaby otrzymać zdecydowanie największą część – ok. 43,7 mld euro. Pieniądze muszą jednak zostać wydane w Europie i mają wspierać wspólne projekty wewnątrz UE, nie można ich przeznaczyć na zamówienia w USA" – czytamy w gazecie z Monachium.

Niemcy: Nawrocki i PiS odrzucili SAFE z antyunijnych motywacji

"SZ" ocenił, że "prawicowo-nacjonalistyczna PiS oraz inne partie opozycyjne z kręgów skrajnej prawicy odrzuciły (program) z otwarcie antyunijnych motywacji".

Sam Nawrocki natomiast "spełnił oczekiwania partii PiS, która zgłosiła jego kandydaturę w wyborach prezydenckich zeszłego lata". Polski prezydent "ponownie wszedł też w konflikt z premierem Donaldem Tuskiem oraz Brukselą i Berlinem", ale "za weto otrzymał natychmiast szerokie poparcie ze strony własnego obozu".

Niemcy: SAFE jest w dużej mierze polskim pomysłem

Dziennik zaznaczył, że "w rzeczywistości mechanizm SAFE jest w dużej mierze polskim pomysłem". "Powstał z inicjatywy Tuska i jego rządu w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie ubiegłego roku. Rząd Tuska chce m.in. sfinansować z tych środków nowy system obrony przed dronami SAN, będący wspólnym projektem norwesko-polskim" – napisał "SZ".

Gazeta dodała, że "prezydent Nawrocki wraz ze związanym z PiS prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponował własny program finansowania".

"Nosi on nazwę Polski SAFE 0 proc., co ma sugerować, że nie kosztuje nic państwa. Pomysł przewiduje jednak również zaciąganie kredytów oraz wykorzystanie zysków banku centralnego. Problem w tym, że takich zysków obecnie nie ma – na co, powołując się na ekonomistów, zwracają uwagę zarówno Tusk, jak i liczne polskie media" – skomentował dziennik.

Prezydenckie weto ustawy o SAFE i rządowy "plan B"

W czwartkowym orędziu Nawrocki poinformował, że nie podpisze rządowej ustawy wdrażającej europejski mechanizm SAFE, która przewidywała utworzenie specjalnego funduszu zarządzanego przez BGK, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z programu.

W odpowiedzi na weto rząd, podczas nadzwyczajnego posiedzenia, przyjął w piątek uchwałę, na mocy której zostanie zrealizowany program Polska Zbrojna – to element zapowiadanego przez rząd "planu B" na wypadek weta, który zakłada przekierowanie pieniędzy z SAFE do istniejącego już Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ).

KE: Chcemy wdrożyć polski plan bez opóźnień

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier oświadczył w piątek, że KE finalizuje obecnie umowę pożyczkową w ramach SAFE, aby podpisać ją z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu. Podkreślił, że KE jest zdeterminowana, by wdrożyć polski plan bez opóźnień.

Polski wniosek złożony do programu SAFE opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.