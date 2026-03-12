Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Nawrocki: Nigdy nie podpiszę ustawy uderzającej w suwerenność Polski

Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki.

Kaczyński: Próba sprzedania suwerenności za kredyt jest działaniem antypolskim

Szef PiS we wpisie na platformie X ocenił, że decyzja prezydenta jest bardzo dobra. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim" – napisał Jarosław Kaczyński.

Czarnek: Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0 proc.

Poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera zwrócił uwagę, że Nawrocki wetując ustawę o SAFE kierował się zasadą "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy".

"Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków" – napisał Czarnek.

"Panie Tusk, Panie Czarzasty – do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0 proc. i budować potęgę naszej armii!" – zaapelował polityk PiS.

Prezydent wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponowali w ubiegłym tygodniu alternatywę do unijnego SAFE – "polski SAFE 0 proc.". Wedle tej propozycji w BGK miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych finansowany z zysku NBP. Projekt wpłynął we wtorek do Sejmu.