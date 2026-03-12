Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Nawrocki: Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w suwerenność Polski

Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki.

Sikorski: Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem

Do wypowiedzi prezydenta, który argumentował m.in., że przyjęcie pożyczek z unijnego SAFE stanowi zagrożenie dla suwerenności polskiej kontroli nad własnym bezpieczeństwem, nawiązał na X Radosław Sikorski. "Prezydent Nawrocki sugerował w orędziu, że europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli. Jest to bezczelne kłamstwo. Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem" – napisał szef polskiej dyplomacji.