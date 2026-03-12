Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Nawrocki: Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w suwerenność Polski

Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki.

Czarnek: Prezydent Nawrocki zawetował nieuczciwą niemiecką chwilówkę

"Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. niemiecką chwilówkę. Dlaczego? Bo Polska nie może uzależniać bezpieczeństwa od kredytów z zewnątrz. Jest alternatywa: 185 mld zł na zbrojenia bez pożyczki, przygotowane razem z NBP. Polska powinna sama decydować o swojej armii i swoim bezpieczeństwie" – napisał Czarnek na X.

W dołączonym do wpisu nagraniu nazwał program SAFE "nieuczciwą niemiecką chwilówką". Przekonywał, że prezydent podjął swoją decyzję, bo "wsłuchał się w obóz patriotyczny". Sam z niego pochodzi i dokładnie wiedział, że to polscy patrioci, którzy chcą polskiej niepodległości i suwerenności, dokładnie obnażyli kłamstwa Tuska – powiedział Czarnek.

Czarnek: Nawrocki i Glapiński znaleźli alternatywne 185 mld na zbrojenia

Stwierdził też, że Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński znaleźli alternatywę dla programu SAFE, która – według posła PiS – zapewni 185 mld zł na zbrojenia, bez pożyczki.

Wcześniej w czwartek premier Donald Tusk, odnosząc się do decyzji Nawrockiego, ocenił, że prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Premier zapowiedział też, że rząd odpowie na tę decyzję w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów.