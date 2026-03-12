Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki.

Gomoła: Wstyd było słuchać prezydenta

Adam Gomoła (Polska 2050) powiedział w rozmowie z PAP, że "było mu wstyd słuchać prezydenta", ale nie pomylił się co do jego prawdziwych intencji. To bardzo smutny dzień – zaznaczył. Wszystko, co się ostatnio działo, doprowadziło do ślepego zaułku, w którym znalazł się prezydent Nawrocki, decydując się na tak szkodliwy dla polski ruch, jak weto – dodał.

Gołoma: Prezydent wykazał się "ekonomicznym analfabetyzmem"

Zdaniem Gomoły prezydent wykazał się "ekonomicznym analfabetyzmem", spekulując, jakie to kwoty będą musieli w przyszłości spłacać Polacy w przypadku skorzystania z SAFE, tymczasem "wystarczy elementarna wiedza, żeby rozumieć te sprawy".

Rząd musi teraz stanąć na wysokości zadania i znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą zabezpieczyć nam budowanie potencjału odstraszania Polski, bo jesteśmy w takim momencie, że musimy to robić – dodał poseł Polski 2050.

Gomoła: Prezydent zachował się jak wewnętrzny wróg Polski

Niestety, szkoda, że w takiej sytuacji nie stawia nas nikt, kto jest dla Polski wrogiem zewnętrznym, ale wrogi Polsce jest ktoś wewnątrz. Tak postrzegam decyzję prezydenta – dodał Gomoła.

Z kolei Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej powiedział PAP, że sprawa SAFE "to był test wiarygodności i postawy, jeśli chodzi o dbałość o polskie bezpieczeństwo". Powiedzieć, że jestem zawiedziony, to nic nie powiedzieć – ocenił Kostuś (KO).

Jego zdaniem zawetowana przez prezydenta ustawa była "polską racją stanu". Nie ma ważniejszej kwestii niż bezpieczeństwo, bo nie ma ważniejszej kwestii niż wzmocnienie polskiej armii i granicy, a także produkcja uzbrojenia tu, w Polsce – powiedział.

Tym bardziej – dodał – że z programu SAFE mogło skorzystać 12 tys. polskich firm, oznaczał on również wzmocnienie Straży Granicznej i Policji.

Kostuś: Smutna wiadomość dla wojska i całej klasy politycznej

Wydawało się, że pan prezydent będzie ponad politycznymi i partyjnymi podziałami. Wydawało się też, że po opiniach i komentarzach, po jasnym stanowisku najważniejszych dowódców i ekspertów od obronności oraz po przedstawieniu faktów, że nie ma alternatywy dla SAFE, decyzja prezydenta będzie inna. Dlatego jest to bardzo smutna wiadomość nie tylko dla wojska, ale i całej klasy politycznej – ocenił poseł KO.

Dodał, że wierzy, iż mimo weta prezydenta te środki trafią do Polski i do polskich firm, choć zapewne trafią później, niż by mogły.

Urbaniak: Będziemy walczyć patykami

W sytuacji, kiedy PiS brał pożyczki i kredyty na dużo wyższy procent, udało się w czasie naszej prezydencji przeforsować ten wielki program dla całej Unii Europejskiej, przekonać wszystkie kraje, w tym Portugalię i Hiszpanię – powiedział PAP poseł Jarosław Urbaniak (KO). Chętni na wzięcie tej pożyczki zamiast Polski na pewno się znajdą. Oni będą dozbrojeni, a my będziemy walczyć patykami – dodał.