Modżtaba Chamenei to marionetka Korpusu Strażników Rewolucji, która nie może pokazać się publicznie. Nie wystawiałbym polisy na życie żadnemu z przywódców (wrogów Izraela – PAP) – odpowiedział Netanjahu zapytany o syna i następcę zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneia.

Premier Izraela: Iran nie jest już taki sam

Podczas spotkania z izraelskimi dziennikarzami w formie wideokonferencji Netanjahu ocenił, że po niemal dwóch tygodniach wspólnych amerykańsko-izraelskich bombardowań Iran "nie jest już taki sam", a poważne straty poniosły elitarne oddziały Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz paramilitarna formacja Basidż.

Premier Izraela: Będziemy kontynuować ataki na Hezbollah

Izraelski premier zapowiedział także kontynuowanie ataków na wspierany przez Iran libański Hezbollah. Organizacja rozpoczęła ostrzał północnego Izraela 2 marca, by – jak powiedział Netanjahu – pomścić zabicie najwyższego przywódcy Iranu na początku wojny.

Premier Izraela: Jesteśmy dziś globalną potęgą

Dodał także, że Iran i Hezbollah nie stanowią już takiego zagrożenia dla Izraela jak wcześniej, a sam Izrael – w wyniku wspólnej operacji ze Stanami Zjednoczonymi – wzmocnił swoją pozycję jako regionalna potęga, a w pewnym sensie także potęga o znaczeniu globalnym.

Netanjahu poinformował również, że codziennie rozmawia z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a ich rozmowy mają "otwarty i bezpośredni charakter".