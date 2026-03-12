Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Prezydent: Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w suwerenność Polski

Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki.

Szef MON: To weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski

Do decyzji prezydenta szef MON odniósł się na platformie X.

„Pan prezydent Karol Nawrocki miał niepowtarzalną okazję, by wesprzeć w znaczący sposób modernizację Wojska Polskiego. Środki z programu SAFE gwarantują wcześniejsze zakończenie bardzo ważnych etapów transformacji naszej armii i szybsze zbudowanie najsilniejszej armii w Europie. Prezydent z tej okazji nie skorzystał. To weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski" – podkreślił szef MON.

"Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu. Szczególnie, gdy na świecie pojawiają się nowe wojny i nowe zagrożenia. Nie możemy pozostać bierni i liczyć na wyimaginowane zyski i kreatywną księgowość, które nie poprawią siły naszej armii. Nie mamy czasu na czekanie i na puste obietnice" – zapowiedział minister obrony.

Wiceszef MON: Każdy brak w polskiej armii od tej pory idzie na konto prezydenta

"Każdy brak w polskiej armii od tej pory idzie na konto prezydenta Karola Nawrockiego" – ocenił z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk, odnosząc się do decyzji prezydenta.

Wiceszef MON: Wybrał rozkaz Kaczyńskiego. Napluł w twarz Polsce!

"Weto. Każdy brak w polskiej armii od tej pory idzie na konto Nawrockiego. Wybrał rozkaz (prezesa PiS, Jarosława) Kaczyńskiego zamiast interesu państwa. Napluł w twarz Polsce!" - napisał na X Tomczyk, opatrując wpis tagiem #ZdradaNarodowa.

Szef MON: Prezydent wyrzucił do kosza 187 miliardów złotych

Zamieścił też przy wpisie krótkie nagranie, w którym odnosi się do decyzji Nawrockiego.

Ja, w związku z tym chciałbym zadać jedno, ale bardzo ważne pytanie panu prezydentowi: panie prezydencie Nawrocki – kto weźmie odpowiedzialność za polską niepodległość? Bo te pieniądze, 187 mld złotych, de facto wyrzucił pan do kosza – powiedział, zwracając się do prezydenta.

My teraz wdrażamy plan B – podkreślił Tomczyk.

Według przedstawicieli rządu, prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków SAFE, choć utrudni to np. dofinansowanie służb takich jak Straż Graniczna, Policja czy SOP. Polska miałaby być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd mógłby skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.