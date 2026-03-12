Prezydent poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Czarzasty: Prezydent Polski dokonał zdrady stanu

Marszałek Sejmu odnosząc się do tej decyzji powiedział w TVN24, że nie jest zaskoczony.

Prezydent naszego kraju dokonał, moim zdaniem, zdrady stanu i pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 miliardów złotych – ocenił marszałek Sejmu. Jak dodał, w piątek spotka się rząd, który zrobi wszystko, "żeby te pieniądze dla polskiego wojska, dla 120 tys. polskich fabryk na polskie uzbrojenie produkowane wróciło". Mamy w tej sprawie Plan B i zrobimy to – zapewnił.

Chcę poinformować 12 tysięcy przedsiębiorstw, które miały dostać kontrakty: nie dostaniecie tych kontraktów (...). Ta decyzja spowodowała, że 10 miliardów złotych na infrastrukturę drogową odpłynęło. Zabrał pan, panie prezydencie, w sposób ostateczny 7 miliardów złotych na bezpieczeństwo obywatelom – powiedział Czarzasty.

Czarzasty: Nie widzę podstaw, żeby procedować ustawę, która oszukuje Polaków

Marszałek Sejmu zapytany czy Sejm zajmie się projektem ustawy prezydenta o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych odpowiedział: Jeżeli chodzi o ustawę pana prezydenta, nie widzę żadnych podstaw, żeby procedować ustawę, która oszukuje Polaków, pokazuje zysk w miejscu, którego nie ma i rozmydla sprawę.

Jeżeli chodzi o moje zdanie, w sprawie ustawy pana prezydenta – jedno wielkie kłamstwo, jedna wielka ściema i do tego ściema oparta na zysku, którego nie ma – powiedział Czarzasty.

Prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych

Nawrocki informując o zawetowaniu ustawy o SAFE, zaapelował do wszystkich sił politycznych o pilne prace nad prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Projekt ten we wtorek trafił do Sejmu.

Zawetowana ustawa o SAFE zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE – unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.