W czwartkowym orędziu prezydent poinformował, że zdecydował o zawetowaniu rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE.

Prezydent Nawrocki: Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w suwerenność Polski

Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki.

Generał Koziej: Polityka partyjna zwyciężyła nad strategią bezpieczeństwa państwa

Zdaniem gen. Kozieja, decyzja prezydenta świadczy o tym, że "polityka partyjna zwyciężyła nad strategią, nad strategią bezpieczeństwa państwa", zwłaszcza „w tak newralgicznym momencie, w jakim Polska się znajduje”.

Według generała weto do ustawy jest "osłabieniem cywilnego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP" i skutkuje spadkiem zaufania struktur wojskowych do swojego najwyższego zwierzchnika, jakim jest prezydent.

Prezydent ma pełną świadomość rzeczywistych ocen strategicznych, formułowanych przez najważniejsze organy strategiczne sił zbrojnych - Sztab Generalny, Agencję Uzbrojenia, inne struktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent wbrew tym opiniom, analizom i ocenom, podjął decyzję czysto partyjną – zaznaczył generał.

Generał Koziej: Decyzja prezydenta opóźni tempo modernizacji polskiego wojska

Jak dodał, decyzja prezydenta opóźni tempo modernizacji polskiego wojska.

Według generała, prezydenckie weto skutkuje też "utraceniem szansy na rozwój niemilitarnych ogniw systemu bezpieczeństwa narodowego" – chodzi tu przede wszystkim takie struktury jak Straż Graniczna czy Policja, ale także elementy infrastrukturalne, które również miały skorzystać na SAFE. Z punktu widzenia generała było to kluczowe ze względu na konieczność rozwoju przez Polskę obrony przeciwhybrydowej, w której podmioty te odgrywają istotną rolę.

Generał Koziej: Co mają myśleć inne rządy o Polsce?

Gen. Koziej w decyzji prezydenta widzi też negatywne skutki dla polskiej pozycji międzynarodowej. Co mają myśleć inne państwa, inne rządy o Polsce, która sama wymyśliła program SAFE, sama go przygotowała, sama zaproponowała i nie jest w stanie optymalnie go wykorzystać? – pytał.

Moim zdaniem to jest smutny wieczór dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej, wieczór, który sprawia, że nie będziemy mogli w koniecznym szybkim tempie modernizować i rozwijać systemu bezpieczeństwa tak, jak wymaga tego sytuacja strategiczna – skwitował generał.